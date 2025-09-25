Upoznajte horove sa „Pančevačkih dana duhovne muzike”

Sutra u večernjim satima u Svetouspenskom hramu u 20 časova počeće ovogodišnji „Pančevački dani duhovne muzike”. Otvoriće ga domaćini – Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo – kako prvi sastav, tako i dečji hor i podmladak, dok će u trećem delu koncerta nastupiti i Crkveno-dečji i omladinski hor i orkestar „Orlić” iz Batajnice.

U subotu sledi popodne uživanja – od 17 sati u svečanoj sali pančevačkog Narodnog muzeja i svetovnu i duhovnu muziku izvodiće horovi iz Novog Sada, Poljske i Švajcarske. A onda uveče istog dana, od 20 sati, opet u Svetouspenskom hramu, ovi horovi prirediće i koncert pravoslavne duhovne muzike.

U nedelju manifestacija se završava nastupima horova na jutarnjim liturgijama. U Svetouspenskom hramu od 9.30 pojaće hor Crkve Svetog Proroka Ilije iz Bjalistoka u Poljskoj, a u manastiru Vojlovica od osam časova hor „Logos” iz Sankt Galena u Švajcarskoj.

Tradicija uz kvalitet

Preteča „Pančevačkih dana duhovne muzike” bio je festival pod nazivom „Poju Bogu mojemu dondeže jesam”, čiji je pokretač 1998. godine bio starešina Svetouspenskog hrama u Pančevu, protojerej-stavrofor Milovan Glogovac uz podršku akademika Dimitrija Stefanovića kao selektora. Kasnije je prerastao u „Dane duhovne muzike”, čiji je selektor danas mr Vera Carina.

Zahvaljujući i njoj i ugledu Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, prvog takve vrste u Srbiji koje se smatra i rodonačelnikom crkvenog pojanja u nas, Pančevci već skoro tri decenije imaju priliku da „kod kuće” čuju veoma kvalitetne horove kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Prilika je to uvek da i PSCPD priredi svoj koncert, a i da se pred publikom predstavi i podmladak ovog hora.

Od hora do hora

Uz domaćina, koji će se predstaviti pojanjem i svog podmlatka, na ovogodišnjim „Danima duhovne muzike” učestvovaće još četiri ansambla. Hor Saborne crkve Sveti Georgije iz Novog Sada, koji će nastupiti u subotu neguje tradiciju srpskih, bačkih i novosadskih crkveno-pevačkih društava. Izvode dela srpske, ruske i bugarske duhovne muzike, starovizantijsko i srpsko pojanje, kao i savremena duhovna dela kompozitora kao što su Džon Tavener, Arvo Pert i Franc Bibl. Ansambl je trinaest puta predstavljao Srpsku pravoslavnu crkvu na Evropskim susretima hrišćanske omladine širom Evrope. Novosađani ih pamte po božićnim koncertima od 1998. do 2015. godine, a pamti se i njihovo učešće na Bemusu 2004. Nastupali su po celoj Evropi – od Pariza i Milana, preko Barselone i Beča, do Kopenhagena, Rima i Stokholma. Dirigent Bogdan Đaković redovni je profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu i jedna je od najznačajnijih ličnosti savremene srpske horske umetnosti. Posle studija i magisterija u Srbiji usavršavao se kod priznatih evropskih majstora. Crkveno pevačko društvo „Sveti Stefan Dečanski“ osnovao je 1987, a od 1992. godine vodi hor Saborne crkve Sveti Georgije, 2015. inicirao je osnivanje Univerzitetskog ansambla „HorUns“…

Jedan od najreprezantitivnijih ansambala poljske pravoslavne muzičke scene je hor Crkve Svetog Proroka Ilije iz Bjalistoka, grada sa severoistoka Poljske koji broji skoro 300.000 stanovnika. Osnovao ga je 1984. muzički pedagog Viktor Krukovski, a od 1987, pod vođstvom Slavomira Jurčuka, hor je ostvario prepoznatljiv umetnički izraz i stekao veliki ugled u pravoslavnim muzičkim krugovima cele Evrope. Na Međunarodnom festivalu crkvene muzike u Hajnovki su 2020. osvojili prvu nagradu. Repertoar hora zabeležen je i na dva zvučna izdanja. Pančevci će ovaj hor imati prilike da slušaju u subotu, i u Narodnom muzeju i u Svetouspenskom hramu.

Zajedno s njima imaćemo priliku da čujemo i hor „Logos” iz Sankt Galena u Švajcarskoj, kojim diriguje Jasmina Matijević Golnik. Osnovan je 2017. Učestvuje na nedeljnim i prazničnim bogosluženjima u Hramu Svetog Simona Monaha, a pored duhovnih dela neguje i svetovni repertoar, od srpskih autora do švajcarskih pesama na svim jezicima ove zemlje.

Najmlađi gosti na „Danima duhove muzike” biće članovi Crkveno-dečjeg i omladinskog hora i orkestra „Orlić” iz Batajnice, koji će pod vođstvom dirigentkinje Milice Ajković nastupiti prve večeri festivala u Svetouspenski hramu. Za više od jedne decenije postojanja hor se može pohvaliti značajnim nagradama i priznanjima na festivalima od Moskve do Bijeljine, kao i nastupima u Hramu Svetog Save na Vračaru i na „Kolarcu”.

Domaćini – PSCPD

Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo od 1838. godine neprekidno neguje neprekidno horsku tradiciju i duhovno pojanje, predstavljajući jedan od najstarijih i najznačajnijih ansambala srpske muzičke kulture. Sa horom su radili velikani kao što su prota Vasa Živković, Nikola Đurković, Davorin Jenko, Kornelije Stanković i Mita Topalović, ostavljajući neizbrisiv trag u nacionalnoj kulturnoj baštini.

Od 2000. Društvom diriguje Vera Carina, koja je ujedno i umetnički direktor Festivala i jedna od vodećih ličnosti duhovne muzike u Srbiji. Studirala je i magistrirala solo pevanje, klavir i kamernu muziku na prestižnom Konzervatorijumu „Čajkovski“ u Kijevu, a svoje umetničko i pedagoško delovanje nastavila u Moskvi i Pančevu. Sa PSCPD-om ostvarila je značajne uspehe u zemlji i inostranstvu. Hor je i nagrađivan na mnogobrojnim festivalima. Osim što je najstarija institucije kulture u gradu po kojoj se Pančevo prepoznaje i van gradnica naše zemlje, PSCPD je jedan od stubova duhovne i muzičke kulture cele Srbije. Ove godine njihov nastup u Svetosupenskom hramu će otvoriti „Dane duhovne muzike”.

Zajedno sa njima publika će imati prilike da čuje i najmlađe članove PSCPD-a, koji svedoče da za budućnost ovog hora ne treba brinuti. Osnovani su 2003. godine s ciljem da najmlađima približe lepotu duhovnog i horskog pojanja, a danas broje više od 40 članova. Nastupali su širom Srbije i u inostranstvu, osvajali su brojne nagrade… Kvalitetno izvođenje veoma raznovrsnog repertoara postigli su zahvaljujući i diritentkinji Borjani Stražmešterov, profesorki violine u Muzičkoj školi, koja podmladak PSCPD-a vodi od 2013. godine.

(Pančevac / N. S.)

