Predsednik Vučić se obratio pred UN: Srbija je nezavisna i samostalna, sama donosi odluke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

– Ekscelencije, dame i gospodo, velika mi je čast što mogu da se obratim jubilarnoj sednici povodom 80. godišnjice Ujedinjenih nacija u ime Republike Srbije, člana osnivača Ujedinjenih nacija i zemlja koja poštuje slobodu i ponosna je na svoju istoriju.

Osvrnuo se i na optužbe da će Srbija, kao „ruska marioneta“, napasti nekoga. – Svi ste vi svedoci činjenici da već tri i po godine od početka sukoba u Ukrajini slušamo priče da mi, kao navodno ruska marioneta, ćemo sad napasti neki region. Naravno, to se nije desilo i neće. Jedina stvar koju nikada nismo čuli je izvinjenje onih koji šire takve laži i sigurno nećemo ni dobiti takva izvinjenja. Da ponovim, Srbija je slobodna, nezavisna i suverena zemlja koja donosi sopstvene odluke samostalno. Mi smo posvećeni evropskom putu, ne planiramo nikog da napadnemo, takođe nećemo dozvoliti nikome da zapreti našoj zemlji slobodu – zaključio je Vučić.

Ove godine obeležavamo osam decenija postojanja svetske organizacije. U tom periodu Ujedinjene nacije su bile okvir za dijalog, saradnju i solidarnost među narodima, bez čega ne bi bilo moguće reagovati na izazove današnjeg vremena. Jedino s zajedničkim naporom možemo napraviti budućnost koja će biti dostojanstvena i bezbedna – rekao je predsednik na početku obraćanja.

On je zatim naglasio koliko je važno da male zemlje sačuvaju svoj glas umesto da se pred UN nadmeću samo moćne sile.

– Time dolazim, dame i gospodo, na pet osnovnih načela koja vode Srbiju i njenu spojenu političku viziju i predstavljaju stubove u svojim međunarodnim akcijama. Broj jedan, Ujedinjene nacije nisu nikakav relikt prošlosti, već kompas budućnosti. Već 80 godina, odnosno posle 80 godina, ovo je vreme kako za razmišljanje, tako i za iskrenost. Ovo ne sme biti scena gde se giganti bore, dok se male zemlje čuvaju od toga. To mora da bude okrugli sto, gde svi imaju glas.

Zemlje poput nas, iz globalnog juga, često su tretirane kao figure na šahovskoj tabli i vreme je da pokažemo da možemo da budemo inovatori i garanti saradnje. Možda nemamo najglasniji glas, ali često imamo najjasniju viziju, jer vidimo i istok i zapad istovremeno. Naš angažman sa svim partnerima ne znači slepo pristajanje, to znači poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i uverenje da je dijalog jači od podela. Srbija je pouzdan i predvidiv partner, ali reciprocitet je bitan. Mi ćemo braniti svoju autonomiju, baš kao što branimo i saradnju. Povelja Ujedinjenih nacija nije napisana da služi jednom trenutku u istoriji, već da izdrži zub vremena – kazao je predsednik.

Vučić je ponudio da Beograd bude “domaćin svim pregovorima o miru”. – Svet je podeljen, verovali ili ne, manje ideološkim, već više emotivnim preprekama, mržnjom, a sve to zbog podrivanja država, društava i elementarnih moralnih vrednosti. U svakom selu, širom sveta, posebno među elitom, nekada je to bio slučaj, bez obzira ko umre od prirodnih nekih razloga, a posebno ako neko strada u nekoj nesreći ili ga ubiju, najveći deo društva oseća potrebu da oda poštu pre minulima, čak i ukoliko se, ako nisu smatrali tu osobu, vrednom toga. Danas imamo nezabeležene pojave. Nekakvo bolesno radovanje zbog zločina protiv jednog nedužnog čoveka. Primer Čarlija Kirka potvrđuje to. On je brutalno ubijen samo zato što se njegove ideje nisu dopadale njegovom ubici – poručio je Vučić.

Vučić je zatim primetio da je čovečanstvo u doba društvenih mreža došlo do najvećih nesloboda i nedvosmislenog gušenja slobode drugih.

– Kako je moguće da, recimo, televizija ABC ima veću gledanost nego, naprimjer, pokušaj ubistva predsednika Trampa? Ko su ti vladari i senke koji utiču na ključne političke pokrete i koji žele da vladaju svetom i svakom zemljom? Po pravilu, naravno, bez saglasnosti naroda i legitimiteta. Njih je, navodno, odabrao bog, kao što kažu elita i drugi ljudi koji su, pretpostavljam, nesposobni da izaberu svoj put. To su izuzetno opasne stvari koje će dovesti do daljeg rastakanja naših društava, naših zajednica, ali ukupne svetske politike – naveo je Vučić.

Govoreći o Palestini i Izraelu, predsednik je prvo napomenuo da su i jedni i drugi prijatelji Srbije.

Ovde se najviše pričalo o Palestini i Izraelu. Jedni i drugi su naši prijatelji i nije mi lako zbog nekakvih lajkova ili društvenih mreža, ne želim da se opredeljujem i da govorimo o dobrim i lošim momcima, jer je to dnevna politika. Ali da se podsetimo samog početka dela mog govora. Velike propalestinske demonstracije održane su u Italiji za vikend. Ljudi su vikali „Gaza, Gaza“, ali u Milanu neki od njih nisu ni razmišljali o Gazi. Jedina stvar koju su želeli je da spaljuju i da ruše ono što su Italijani sami gradili vekovima, zato što je popularno biti protiv vlasti i učestvovati u nekakvom nasilju. I kada je inače mirna italijanska premijerka te huligane nazvala silama džemija i bitangama, svi se pitamo kakva će biti sledeća faza i šta nas čeka u budućnosti.“

Posle obraćanja na Generalnoj skupštini, predsednik Vučić imaće brojne bilateralne sastanake, između ostalog sastaće se sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom, predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem i sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alanom Berseom.

Ovogodišnje, 80 po redu jesenje zasedanje Generalne skupštine okupilo je najveći broj učesnika do sada, budući da učestvuje više od 140 zvaničnika.

(Pančevac)