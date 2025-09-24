Pozvao sam predsednika Trampa zvanično da poseti Srbiju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio iz Njujorka, nakon obraćanja na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

– U izlaganju koje sam u ime delegacije Srbije izneo i zahvalan sam timu koji je radio na tome. Trudio sam se da ukažemo na velike opasnosti, da kažemo istinu hrabro, da Srbiji ne stvorimo nove neprijatelje. Da sačuvamo stabilnost i mir i u našem regionu, jer to ne ide baš sasvim dobro u drugim delovima sveta – rekao je nakon govora.

Kako je dodao, jasno je da nas očekuje još sastanaka i razgovora već sutradan.

– Jasno je da nas očekuje mnogo problema u skoroj budućnosti, verujem da ćemo sutra moći više da govorimo o tome. Ja ću vam reći o nekoliko stvari iz razgovora sa sekretarom Rubijom, ali ću govoriti o predstojećim sastancima, sada neposredno po okončanju davanja ovih izjava imaću sastanak sa finskim predsednikom Aleksom Stubom, zatim sa gruzijskim predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, zatim sa Generalnim sekretarom Saveta Evrope gospodinom Berseom, a onda imamo izuzetno važan sastanak, ne mogu da govorim glasno, umoran sam, nemojte ljudi, stavili ste zato mikrofone, ako možete čujete, ne ljutite se – dodao je.

Predsednik je dodao da je pozvao predsednika Trampa da poseti Srbiju.

– Večeras je sastanak, i to jedan i jedan naše delegacije, i moj sa Antonijom Koštom, a zatim verujem da će se videti i sa najvažnijim podpredsednicima vlade, ministara spoljnih poslova, Velike Britanije, Nemačke i tako dalje. Sutra desetine sastanaka, svi imamo, ne mogu više ni da pohvatam, ni sve da zapamtim, da budem sasvim iskren. Ali stići ćemo sve to da uradimo. Ono što je u razgovoru sa sekretarom Rubijom bilo važno, rekao bih da je ton bio prijateljski, razgovor bio iskren, otvoren, izuzetno sadržajan. Pozvao sam predsednika Trumpa zvanično preko Stejt Departmenta i NSC-a da poseti Srbiju – otkrio je i dodao:

O sankcijama NIS Vučić je rekao sledeće:

– Govorili smo o svim važnim temama, nije bio lak razgovor oko sankcija NIS-u, molio sam za produženje još mesec ili dva, ali želim samo da vam kažem da to neće biti jednostavno. Iako slučajno donesu odluku o produženju od mesec dana, to će biti zato što je juče sekretar Rubijo pažljivo slušao naše molbe, ali se vidi njihova odlučnost da ovoga puta ne odustaju od sprovođenja sankcija, tako da još ne znam koja će njihova konačna odluka biti, ali ako slučajno dobijemo tih mesec dana, a ne verujem da ćemo dobiti, ako ih i slučajno dobijemo, dobićemo ih zbog ovog razgovora i dobićemo ih samo mesec dana, a onda nam prestaju drugi problemi.

Istakao je da niko nije došao nikoga da čuje, već da svi ulaze u svoje rovove, ali da je bitno da se svačiji glas čuje.

– Imali smo dobar razgovor sa Rubijom. I sad kada vidite sve što je rekao Donald Trump juče i što je rekao i Ursula fon der Lajen posle njega, nama ostaje da vidimo šta ćemo i kako da radimo istovremeno, ne želeći da izgubimo partnerstvo i prijateljstvo sa zemljama sa kojima smo uvek bili tradicionalni prijatelji. U svakom slučaju sledi nam mnogo razgovora, svet ne mislim da ide u dobrom smeru jer niko nikoga nije došao da čuje, niko nikoga nije došao stvarno da sluša, svi ulaze u svoje rovove. Ja to primećujem, ovo govorim kao neko sa strane, kao predsednik jedne male zemlje koja svakako nije ni u centru pažnje, ni u centru zbivanja, ali na koju svi ti događaji utiču svakako i utiču nejednostavno. Čak i ovo što je Ursula fon der Lajen rekla od 1. januara 2027. Neće biti dozvoljen uvoz gasa, slušajte ljudi koliko god mi da uvezemo iz Azerbejdžana, šta god uradimo umeđu vremenu, šta da radimo, kako ćemo da preživimo.

Šta je predsednik Vučić rekao tokom svog izlaganja u Ujedinjenim nacijama možete pročitati:

Predsednik Vučić se obratio pred UN: Srbija je nezavisna i samostalna, sama donosi odluke