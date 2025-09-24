Trofej Crvene zvezde 2025: Džudisti Jedinstva iz Kačareva osvojili srebro i bronzu

Na međunarodnom turniru „Trofej Crvene zvezde 2025“, održanom u SC Šumice, uz učešće 700 takmičara iz 63 kluba i 5 država, petoro džudista Jedinstva iz Kačareva osvojilo je dve medalje i jedan plasman na peto mesto.

Džudista Ivan Glozik osvojio je srebro, a Andrija Stanojković bronzu. Luka Krkobabić završio je na petom mestu. Uroš Nikolić i Dorotea Despot su odradili kvalitetne mečeve i pokazali dobar radd.

Mečeve je vodio trener Mihajlo Anđelović.

Inače, džudisti su imali priliku da se druže sa šampionima Crvene zvezde, našim olimpijcima, Maricom Perišić i Nemanjom Majdovim, što potvrđuje važnost turnira za mlade džudiste i za promociju džuda.

„Zvezdin kup je za mene jedan mali podsetnik na dane detinjstva kada sam se i ja ovako takmičila, kada sam skupljala iskustva i medalje i ono što je najbitnije nisam odustajala“, rekla je Marica Perišić, Zvezdina trofejna džudistkinja.

(Pančevac/S.L)