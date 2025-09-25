 Proizvodnja godži bobica unosan posao, ali beru se pincetom

Mladi Pančevac Milan Marjanović pre 4 godine posadio je 1.600 sadnica crnih godži bobica i one su sada dostigle pun rod. Nisu zahtevne za održavanje i uzgajanje, ali najteže je branje.

Mladi Pančevac je pre 4 godine posadio 1.600 sadnica crnih godži bobica i one su sada dostigle pun rod. Nisu zahtevne za održavanje i uzgajanje i neophodno ih je samo dva puta godišnje orezati. U svom stakleniku ima automatsko navodnjavanje i priharnu. Najteže je branje koje se obavlja pincetom.

– Tražio sam neku najzdraviju biljku kojom bih mogao da se bavim i bez konkurencije to je crni godži koji je pun antioksidanata, anticijanina koji pomažu zdravlju, celovita je namirnica koja je odlična kao nutrativni sastav da se unosi tokom dana-kaže Marjanović.

Crne godži bobice su veoma zdrave, a najčešće se koriste za pravljenje soka, tinkture i meda sa 20 odsto ove biljke. Bobice se nakon berbe odmah zamrzavaju ili posebnom tehnologijom suše smrzavanjem gde se voda vakumom uklanja i na taj način se čuvaju skoro sve bioaktivne materije.

Ovo je kako kaže Nenad Mićanović veoma zahtevna tehnologija:

– Najzdraviji je svakako u svežem obliku sa što manje prerade, jer je očuvaniji kvalitet i time se i mi vodimo.Do sad se pokazalo da je med sa godžijem izuzetno dobra kombinacija jer i med ima sopstveni kvalitet pa ga godži samo dopunjuje- ističe tehnolog Mićanović.

Godži bobice se uzgajaju u kontrolisanim uslovima i veoma su otporne na sve klimatske uslove, napominje agronom Jasmina Volođa.

– Gajenje biljaka nije tako teško, najbitnije je da proizvođač posmatra biljku tokom cele godine. Ona u 4. godini daje 1,5 kg po biljci i sve je organska proizvodnja što je i najvažnije- kaže Volođa.

Sav ovogodišnji rod od oko 1.800 kilograma Marjanović je prodao u našoj zemlji, ali bilo je i kupaca iz Švajcarske i Austrije. Maloprodajna cena je oko 250, a veleprodajna 160 evra po kilogramu. Za sad ne planira sam da povećava proizvodnju, već u koopreaciji sa drugim proizvođačima želi da usavrši ovaj posao od kojeg može dobro da se zaradi.

(Pančevac/GJ)

