Đaci pančevačke škole napravili odličan posao

Učenici i profesori Ekonomsko-trgovinske škole "Paja Marganović" u Pančevu, od nedavno imaju priliku da koriste kafeteriju u školskom dvorištu!

Učenici i profesori Ekonomsko-trgovinske škole „Paja Marganović“ u Pančevu, od nedavno imaju priliku da koriste kafeteriju u školskom dvorištu!

Ma koliko to nekome izgledalo čudno, ovaj objekat nije tu, ispred škole, zarad zadovoljstva tokom odmora.

Kafeterija posluje u sklopu učeničke zadruge ove škole, a u njoj obavaljaju praksi đaci koji „uče“ za konobara, pa i za kuvara i poslastičara.

Mladi konobari pre svega treba da se nauče pristojnosti i bontonu, a onda i zanatskim veštinama, kažu njihovi profesori.

– Pod direktnim su nadzorom nas profesora, kolege i ja dežuramo oko njih. Imaju sam dodir sa ovim poslom, jer im je sve prepušteno da oni rade – prave kafu, uslužuju, naplaćuju i rade sve to sami – kaže profesor usluživanje Milan Marjanović.

U šanku prave razne vrste kafe, a već je bilo i kolača.

Đaci su zadovoljni i vredni.

Nova kafeterija je nabavljena preko konkursa Ministarstva prosvete za učeničke zadruge, a u pančevačkoj školi zadruga je osnovana pre tri godine.

– Učeničke zadruge su vrlo važne, jer su to firme u okviru škole. One imaju svoj račun i deca imaju priliku da privređuju u okviru svog školovanja – kaže Nebojša Popovski, direktor škole.

On je najavio da će škola da učestvuje i na narednom republičkom konkursu, kako bi kupili rashladnu vitrinu, kafe aparat i drugi inventar za novu kafeteriju.

(RTS)