Đaci pančevačke škole napravili odličan posao

Upozorenje na jak vetar u Vršcu: Ne ulazite u park, pazite gde parkirate
Učenici i profesori Ekonomsko-trgovinske škole "Paja Marganović" u Pančevu, od nedavno imaju priliku da koriste kafeteriju u školskom dvorištu!
14:00
26.09.2025
Učenici i profesori Ekonomsko-trgovinske škole "Paja Marganović" u Pančevu, od nedavno imaju priliku da koriste kafeteriju u školskom dvorištu!
Učenici i profesori Ekonomsko-trgovinske škole „Paja Marganović“ u Pančevu, od nedavno imaju priliku da koriste kafeteriju u školskom dvorištu!
Ma koliko to nekome izgledalo čudno, ovaj objekat nije tu, ispred škole, zarad zadovoljstva tokom odmora.
Kafeterija posluje u sklopu učeničke zadruge ove škole, a u njoj obavaljaju praksi đaci koji „uče“ za konobara, pa i za kuvara i poslastičara.
Mladi konobari pre svega treba da se nauče pristojnosti i bontonu, a onda i zanatskim veštinama, kažu njihovi profesori.
– Pod direktnim su nadzorom nas profesora, kolege i ja dežuramo oko njih. Imaju sam dodir sa ovim poslom, jer im je sve prepušteno da oni rade – prave kafu, uslužuju, naplaćuju i rade sve to sami – kaže profesor usluživanje Milan Marjanović.
U šanku prave razne vrste kafe, a već je bilo i kolača.
Đaci su zadovoljni i vredni.
Nova kafeterija je nabavljena preko konkursa Ministarstva prosvete za učeničke zadruge, a u pančevačkoj školi zadruga je osnovana pre tri godine.
– Učeničke zadruge su vrlo važne, jer su to firme u okviru škole. One imaju svoj račun i deca imaju priliku da privređuju u okviru svog školovanja – kaže Nebojša Popovski, direktor škole.
On je najavio da će škola da učestvuje i na narednom republičkom konkursu, kako bi kupili rashladnu vitrinu, kafe aparat i drugi inventar za novu kafeteriju.
(RTS)