Kovačički oktobar posvećen stogodišnjici rođenja čuvene Zuzane Halupove

U Kovačici svečano počinje „Kovačički oktobar“, manifestacija koja se ubraja među najznačajnije događaje ovog kraja.

Tokom celog meseca posetioce očekuje bogat i raznovrstan program u kojem učestvuju ustanove, udruženja i pojedinci iz Kovačice. Ovogodišnji „Kovačički oktobar“ posvećen je stogodišnjici rođenja čuvene umetnice Zuzane Halupove, a međunarodna konferencija u njenu čast biće održana 18. oktobra.

Centralni vikend proslave, 4. i 5. oktobra, donosi brojne kulturne, zabavne, gastronomske i sportske sadržaje. U Galeriji naivne umetnosti tada će biti otvoren i tradicionalni Oktobarski salon, na kojem će biti predstavljeni najnoviji umetnički radovi slikara – članova galerije.

Program traje do 7. novembra i obuhvata festivale, izložbe, promocije knjiga, kulturno-umetničke programe, kao i sportska i gastronomska takmičenja. „Kovačički oktobar“ i ove godine potvrđuje da je Kovačica središte kulture i umetničkog stvaralaštva.

(RTV Kovačica)