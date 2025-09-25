OJT Pančevo: Optužni predlog zbog sumnje u poresku prevaru

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M.K. (1979) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i protiv I.A. (1967) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost u pomaganju.

„Na osnovu prikupljenih dokaza od strane tužilaštva opravdano se sumnja da je u vremenskom periodu od 01.02.2023. godine do 16.06.2023. godine, u Padini i Pančevu, u nameri da privredno društvo DOO „GLIBERMAX“ Padina u prethodnih 12 meseci ostvari pravo na neosnovani poreski kredit kod poreza na dodatu vrednost, okrivljeni M.K, kao stvarni vlasnik i faktičko odgovorno lice u privrednom društvu, podneo Poreskoj upravi filijali u Pančevu četiri poreske prijave poreza na dodatu vrednost neistinitog sadržaja, te iznos od 1.256.007,00 dinara neosnovano iskazao kao poreski kredit i time oštetio budžet Republike Srbije, u čemu mu je pomogao I.A. koji mu je stvorio uslove za izvršenje krivičnog dela tako što je u Padini osnovao privredno društvo DOO „GLIBERMAX“ Padina i delovao istim.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog M.K. osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i novčanu kaznu u iznosu od 150.000,00 dinara, a okrivljenom I.A. izrekne uslovnu osudu u trajanju od 1 godine sa rokom proveravanja od 2 godine i osudi ga na novčanu kaznu u iznosu od 50.000,00 dinara, kao i da im izrekne meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti direktora ili drugog zastupnika privrednog društva na teritoriji Republike Srbije vezanih za raspolaganje, korišćenje, upravljanje ili rukovanje tuđom imovinom u trajanju od 5 godina“, piše u saopštenju OJT Pančevo, koje je potpisala vršilac funkcije Glavnog javnog tužioca Slavica Crveni Bubnjević.

