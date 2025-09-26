NURDOR u Pančevu: Sutra program za decu i humanitarni bazar ispred Narodnog muzeja

Udruženje NURDOR i ove godine obeležava Zlatni septembar, mesec podrške deci i mladima obolelim od raka, 27. septembra u 12 sati uz Program za decu, radionicu i humanitarni bazar ispred Narodnog muzeja Pančevo (ili unutra u slučaju nepogoda) veliku NURDOR humanitarnu akciju.

Ovogodišnja kampanja posvećena je temi psihosocijalne podrške – jer svako dete i porodica, pored medicinskog lečenja, imaju potrebu za razgovorom, osloncem, podrškom u ostvarivanju prava i osećajem da nisu sami.

Psihosocijalna podrška podrazumeva kontinuiran rad psihologa i socijalnih radnika, savetovanja, radionice za decu i roditelje, ali i pomoć porodicama u tugovanju. Ona osnažuje roditelje i pomaže porodici da zajedno izdrži najtežu borbu.

NURDOR je do sada u okviru psihosocijalne podrške organizovao 15 ciklusa sa 540 radionica ,,Vreme je za šoljicu razgovora” u koje je uključeno 5000 roditelja tokom procesa lečenja. Organizovano je i 68 rehabilitacionih kampova za preko 1500 dece. Za 75 porodica u tugovanju organizovano je 6 kampova. Tim za psihosocijalnu podršku na dnevnom nivou brine o potrebama dece i roditelja i pomaže im kako u osnaživanju, tako i u ostvarivanju prava iz socijalne zaštite.

Dana 27. septembra na trgovima širom Srbije građani će imati priliku ne samo da daju svoj doprinos, već i da razgovaraju sa volonterima o značaju psihosocijalne podrške i svemu što ona obuhvata. Tog dana biće promovisano i redovno donatorstvo jer jedino kontinuiranom podrškom možemo obezbediti da nijedna porodica ne ostane bez pomoći koja joj je neophodna.

Program će se održati u sledećim gradovima sa početkom u 12 sati: Beograd, Ivanjica, Koceljeva, Kragujevac, Priboj,Valjevo, Zlatibor, Lebane, Kruševac Bor, Rekovac, Čačak, Smederevo, Pančevo, Ub, Bajina bašta, Ruma, Zaječar, Pećinci, Užice, Kraljevo, Loznica, Donji Milanovac, Ćuprija, Niš, Vladičin Han, Vranje, Leskovac, Vlasotince, Kladovo, Novi Sad, Subotica, Sombor, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Kikinda, Lazarevac.

Pozivamo vas da tokom septembra podržite programe psihosocijalne podrške razgovorima na ovu važnu temu i širenjem svesti o njenom značaju u toku i nakon lečenja.

Postanite redovan donator slanjem poruke 2 na 1150 (vaš račun će se mesečno zaduživati za 200 RSD. Važi za sve mreže i možete se odjaviti u bilo kom trenutku) ili direktom uplatoma na račun:

Beograd: 170-30010715000-82

Novi Sad: 170-30010715001-79

Niš: 170-30010715002-76

Za sve informacije kontaktirajte nas besplatnim pozivom na broj: 0800 332 232