Upozorenje na jak vetar u Vršcu: Ne ulazite u park, pazite gde parkirate

JKP „Drugi oktobar“ sa nadležnim službama preduzima preventivne mere za sprečavanje rizika od nepogode udara jakih olujnih vetrova.

Preventivne mere se sprovode zbog upozorenja da će danas biti pojačan vetar, čiji će udari biti i preko 100 km/h.

„Apelujemo na građane da poštuju upozorenje za ulazak u Gradski park, da ne parkiraju na kritičnim mestima ispod drveća, da paze na oštećene fasade i crepove, da ne bacaju nedogoreli pepeo i zapaljive ostatke ložišta u kontejnere ili iste iznose na otvorene površine“, saopštilo je JKP Drugi oktobar.

(Pančevac)