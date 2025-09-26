Južni Banat

Upozorenje na jak vetar u Vršcu: Ne ulazite u park, pazite gde parkirate

14:00

26.09.2025

Podeli vest:

Foto: JKP Drugi oktobar Vršac

JKP „Drugi oktobar“ sa nadležnim službama preduzima preventivne mere za sprečavanje rizika od nepogode udara jakih olujnih vetrova.
Preventivne mere se sprovode zbog upozorenja da će danas biti pojačan vetar, čiji će udari biti i preko 100 km/h.

„Apelujemo na građane da poštuju upozorenje za ulazak u Gradski park, da ne parkiraju na kritičnim mestima ispod drveća, da paze na oštećene fasade i crepove, da ne bacaju nedogoreli pepeo i zapaljive ostatke ložišta u kontejnere ili iste iznose na otvorene površine“, saopštilo je JKP Drugi oktobar.

(Pančevac)

Tagovi

JKP "Drugi oktobar" Vršac vršac

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.