Danas se obeležava Svetski dan srca

Ove godine Svetski dan srca obeležava se pod sloganom „Ne propusti ni jedan otkucaj” sa cilјem da poveća svest o zdravlјu srca, podsećajući lјude da ne zanemaruju upozorenja o zdravlјu srca i da daju prioritet redovnim pregledima, zdravim navikama i pravovremenoj medicinskoj intervenciji kako bi se sprečili prevremeni smrtni slučajevi zbog bolesti srca i krvnih sudova.

Svetska federacija za srce upozorava da se najmanje 80% prevremenih smrti od kardiovaskularnih bolesti može sprečiti kontrolom glavnih faktora rizika (pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost).

Svetska federacija za srce usmerava napore za ostvarenje cilјa Svetske zdravstvene organizacije da se za 25% smanje prevremeni smrtni ishodi od bolesti srca i krvnih sudova do 2025. godine. Zajedničkim naporima možemo pomoći lјudima širom sveta da vode bolјi i zdraviji život sa zdravim srcem.

Donosioci odluka moraju da ulažu u nadzor i monitoring KVB, da implementiraju intervencije na nivou čitavog stanovništva kako bi smanjili KVB, uklјučujući:

Usvajanje sveobuhvatne politike kontrole duvana;

Uvođenje poreza na hranu koja sadrži transmasti u cilјu smanjenja potrošnje namirnica bogatih mastima, šećerima i solјu; Izgradnju pešačkih i biciklističkih staza u cilјu povećanja fizičke aktivnosti;

Izradu strategije za smanjenje zloupotrebe alkohola;

Obezbeđivanje zdravih školskih obroka za decu.

(Pančevac)