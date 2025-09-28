Pet medalja za džudiste Dinama

Takmičari džudo kluba „Dinamo“ iz Pančeva ostvarili su zapažen uspeh na dva međunarodna turnira – „Junior open Mirko Petrović Pićina 2025“ u Stepanovićevu i „Medijana kupu 2025“ u Nišu. Na oba takmičenja nastupilo je ukupno šest džudista Dinama, a osvojeno je čak pet medalja.

U Stepanovićevu su briljirale mlađe devojčice – Hristina Dimitrijevski osvojila je zlato u kategoriji do 40 kg, dok je Staša Simanić bila srebrna u kategoriji do 56 kg. Medalju je doneo i Luka Ivanović, koji je u konkurenciji mlađih dečaka do 55 kg stigao do bronze.

Na „Medijana kupu“ u Nišu, Đorđe Jović je u kategoriji starijih poletaraca preko 50 kg osvojio srebrnu medalju, dok je Lena Ivanović u kategoriji starijih poletarki do 34 kg bila bronzana.

(Panćevac/S.L)