Stepanovićevo: Džudisti Jedinstva iz Kačareva okitili se zlatom, srebrom i bronzom

14:42

28.09.2025

DŽK Jedinstvo Kačarevo

Na  Međunarodnom turniru za juniore, mlađe dečake i devojčice i mlađe kadete u  u  Stepanovićevu kod Novog Sada održan je takmičenje džudista iz Makedonije, Bosne i Srbije.

Džudo klub Jedinstvo iz Kačareva predstavljalo je 5 takmičara, osvojene su tri medalje i jedno 5. mesto.

1. Dorotea Despot, zlato ( ml. devojčica)
2.  Ivan Glozik, zlato ( ml. dečak)
3.  Miloš Stojanović, bronza ( junior)
4. Maksim Milošević , 5.mesto ( ml. dečak)
5. Đorđe Ivanović , prvi zvaničan meč ( ml. dečak)

Nakon obuke za regionalnog sudiju, takmičar i jedan od trenera „Jedinstva“ Mihajlo Anđelović  uspešno je položio sudijski ispit i stekao zvanje regionalnog sudije.

(Pančevac)

