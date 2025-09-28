Stepanovićevo: Džudisti Jedinstva iz Kačareva okitili se zlatom, srebrom i bronzom

Na Međunarodnom turniru za juniore, mlađe dečake i devojčice i mlađe kadete u u Stepanovićevu kod Novog Sada održan je takmičenje džudista iz Makedonije, Bosne i Srbije.

Džudo klub Jedinstvo iz Kačareva predstavljalo je 5 takmičara, osvojene su tri medalje i jedno 5. mesto.

1. Dorotea Despot, zlato ( ml. devojčica)

2. Ivan Glozik, zlato ( ml. dečak)

3. Miloš Stojanović, bronza ( junior)

4. Maksim Milošević , 5.mesto ( ml. dečak)

5. Đorđe Ivanović , prvi zvaničan meč ( ml. dečak)

Nakon obuke za regionalnog sudiju, takmičar i jedan od trenera „Jedinstva“ Mihajlo Anđelović uspešno je položio sudijski ispit i stekao zvanje regionalnog sudije.

(Pančevac)