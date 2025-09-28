Slobodni građani ispred RTS! Poruke protiv Antife i u čast ubijenog Čarlija Kirka

Veliki broj slobodnih građana okupio se večeras ispred Radio televizije Srbije u Takovskoj ulici u Beogradu.

Građani su ispred RTS poručili da “ne daju Srbiju” i da je dosta blokada. Oni su nosili transparente protiv Antife i u čast ubijenog Čarlija Kirka

Građani su želeli da pokažu da se ne mire sa nasiljem koje Antifa i slične grupe šire, kako u svetu tako i u Srbiji, ali i da odaju počast čoveku koji je stradao zbog svojih stavova i borbe za slobodu govora.

– Došli smo ovde da podsetimo RTS, pre svega uredništvo i odgovorne ljude, da su oni javni servis koji se finansira novcem svih građana Srbije – naveli su oni.

Kazali su da RTS ne može da zauzima političku stranu i da podržava obojenu revoluciju, već mora da izveštava objektivno. Poručili su da neće blokirati zaposlene u RTS, već da žele da ih podsete da su dužni da služe građanima Srbije jer se finansiraju novcem svih građana.

Zahteve su sveli su tri tačke:

1. Oslobađanje RTS od revolucionarnih siledžija, od onih koji su iznutra blokirali RTS i koji mesecima obmanjuju narod. Mi, narod Srbije, nećemo da plaćamo partijske parazite, žute ološ elite, i njihove nasilnički program.

2. Zahtevamo smenu rukovodećih ljudi, ne samo u informativnom, već i u kulturnom, zabavnom i filmskom programu. Posebno ne želimo da gledamo, a svakako ne da plaćamo one u beogradskom programu koji mrze Beograd i koji u svom gradu nikada ništa lepo ne vide i fokusirani su samo na širenje mržnje protiv svih koji se za dobrobit grada bore.

3. Zahtevamo punu krivično-pravnu finansijsku i disciplinsku odgovornost za sve one koji su, iako plaćeni od građana, učestvovali u pokušaju udara i ometali proces normalnog rada nacionalnog javnog servisa. Sve ovo očekujemo da rukovodstvo RTS ispuni u narednih 30 dana, u protivnom, izborićemo se, sa ovog istog mesta, a u skladu sa zaključcima od 12. aprila, za smenu celokupnog rukovodstva RTS. Nije srpski ćutati, i narod više neće da ćuti – poručili su.

Podsetimo, širom Srbije večeras se održavaju skupovi “Građani protiv blokada”, a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.

(Pančevac/Objektiv)