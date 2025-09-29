Prvenstvo Srbije: Peto mesto za SD “Pančevo 1813“

Održano je Prvenstvo Srbije u tradicionalnim sportskim disciplinama vatrenim oružjem po C programu Streljačkog saveza na kojima su redovni učesnici i članovi Streljačke družine“Pančevo 1813“.

Na strelištu u Trsteniku je održano Prvenstvo Srbije vojničkom puškom, PAP i Mk puškom. dok je na strelištu SS Srbije u Beogradu održano Prvenstvo Srbije pištoljem velikog kalibra domaće serijske proizvodnje.

Ekipa Streljačke družine“Pančevo 1813“ je osvojila peto mesto u obe discipline malokalibarskom puškom: u trostavu 3x 20 metaka i u ležećem stavu sa 40 metaka. Gabriel Dautović je osvojio sedmo mesto u trostavu sa rezultatom od 482 kruga a slede Dalibor Pavlović sa 464 i Ognjen Bunčić sa 415 krugova.

Gabriel Dautović je nastupio i u disciplini 20 metaka precizne i 10 brze paljbe sa PAP-poluautomatskom puškom, i zauzeo deseto mesto sa 213 krugova.

Ekipa SD“Pančevo 1813“ je osvojila šesto mesto u disciplini pištoljem velikog kalibra domaće proizvodnje sa 20 metaka precizne i 20 metaka brze paljbe.

Jovan Pavlica je zauzeo dvadeseto mesto sa 257 krugova, slede Velimir Ninković i Gabriel Dautović u sastavu ekipe i pojedinačno Dragan, Marko i dušan Šaponjić i Nenad Ćosić. Nije nastupio Saša Petrović, sa kojim bi plasman bio viši, pošto je do sada bio najuspešniji.

Ovim takmičenjima se i završava sezona 2024/2025. i odmah se nastavlja nova sezona.

(Pančevac)