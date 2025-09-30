Omoljica: Hristina i Novak evropski šampioni

JKP "Grejanje": Počele probe sistema pred grejnu sezonu
10:19
30.09.2025
Učenici omoljičke škole „Dositej Obradović“ Hristina Božić i Novak Stojanović ustvarili su na ogroman uspeh, jer su kao deo reprezentacije Srbije pobedili na prvenstvu Evrope „Šta znaš o saobraćaju?“.
Oni su na najlepši mogući način predstavili našu zemlju, a veliki udeo u pobedi u jakoj konkurenciji na takmičenju koje je održano u Beogradu imalo i to što su „zlatni saobraćajci“ sve vreme bili pod mentorskom palicom profesora tehnike i tehnologije Miodraga Tasića.
Pored toga što je nastavnik Hristine i Novaka, on je u prethodnom periodu i mnoge druge omoljičke đake doveo do vrednih nagrada iz ove oblasti.
Evropsko takmičenje u poznavanju saobraćajnih propisa, na kojem je učestvovalo više od 70 osnovaca iz 17 evropskih zemalja, održano je tokom vikenda u beogradskom Sportskom centru „Šumice“.
Kako je rečeno, prvo mesto osvojio je tim domaćina, a drugo je pripalo ekipi iz Litvanije, dok je treći bio tim iz Češke.
(Pančevac/J. Filipović)
