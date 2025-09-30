Omoljica: Hristina i Novak evropski šampioni

Učenici omoljičke škole "Dositej Obradović" Hristina Božić i Novak Stojanović kao deo reprezentacije Srbije pobedili su na prvenstvu Evrope "Šta znaš o saobraćaju?".

Oni su na najlepši mogući način predstavili našu zemlju, a veliki udeo u pobedi u jakoj konkurenciji na takmičenju koje je održano u Beogradu imalo i to što su „zlatni saobraćajci“ sve vreme bili pod mentorskom palicom profesora tehnike i tehnologije Miodraga Tasića.

Pored toga što je nastavnik Hristine i Novaka, on je u prethodnom periodu i mnoge druge omoljičke đake doveo do vrednih nagrada iz ove oblasti.

Evropsko takmičenje u poznavanju saobraćajnih propisa, na kojem je učestvovalo više od 70 osnovaca iz 17 evropskih zemalja, održano je tokom vikenda u beogradskom Sportskom centru „Šumice“.

Kako je rečeno, prvo mesto osvojio je tim domaćina, a drugo je pripalo ekipi iz Litvanije, dok je treći bio tim iz Češke.

