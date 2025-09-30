Prvo mesto za Dašića i novi državni rekord

ČUDO PRIRODE U SELU MLANČA KOD KRALJEVA: Ovde parovi dolaze da učvrste svoju ljubav
18:00
30.09.2025
Uroš Dašić iz Dinama nastupao je u kategoriji seniora do 88 kg u kojoj je savladao 130 KG u disciplini trzaj i 160 KG u disciplini izbačaj.
U sportskoj sali JSD „Partizan“ održano je prvenstvo Srbije u olimpijskom dizanju tegova za seniore. Na ovogodišnjem šampionatu države okupili su se najbolji takmičari iz gotovo svih klubova širom Srbije.
Klub dizača tegova „Dinamo“ iz Pančeva predstavljao je naš najuspešniji takmičar Uroš Dašić. On je nastupao u kategoriji seniora do 88 kg u kojoj je savladao 130 kg u disciplini trzaj i 160 kg u disciplini izbačaj.
Ovim rezultatom osvojio je prvo mesto i upisao nove seniorske državne rekorde pojedinačno u pomenutim disciplinama kao i zbiru, odnosno biatlonu.
Već narednog vikenda, 4.oktobra, u Somboru održava se prvenstvo Srbije u disciplini benč pres na kojem će nastupati sedam takmičara kluba dizača tegova Dinamo.
(Pančevac)