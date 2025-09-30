Prvo mesto za Dašića i novi državni rekord

Uroš Dašić iz Dinama nastupao je u kategoriji seniora do 88 kg u kojoj je savladao 130 KG u disciplini trzaj i 160 KG u disciplini izbačaj.

U sportskoj sali JSD „Partizan“ održano je prvenstvo Srbije u olimpijskom dizanju tegova za seniore. Na ovogodišnjem šampionatu države okupili su se najbolji takmičari iz gotovo svih klubova širom Srbije.

Klub dizača tegova „Dinamo“ iz Pančeva predstavljao je naš najuspešniji takmičar Uroš Dašić. On je nastupao u kategoriji seniora do 88 kg u kojoj je savladao 130 kg u disciplini trzaj i 160 kg u disciplini izbačaj.

Ovim rezultatom osvojio je prvo mesto i upisao nove seniorske državne rekorde pojedinačno u pomenutim disciplinama kao i zbiru, odnosno biatlonu.

“ Na ovogodišnjem prvenstvu Srbije uvedene su nove težinske kategorije. Uroš je aktivan takmičar već punih 6 godina. Četiri godine zaredom osvojio je titulu prvaka Srbije u prethodnoj kategoriji (do 89 kg). Sada je ostvario još jednu pobedu u novoj težinskoj kategoriji. Zahvalni smo rukovodstvu trening centra „Gvozdjar“ na pomoći u pripremi za ovo takmičenje kao i fizioterapeutu Milošu Cvetanoviću koji je znatno pomogao u pripremama za prvenstvo. „

Već narednog vikenda, 4.oktobra, u Somboru održava se prvenstvo Srbije u disciplini benč pres na kojem će nastupati sedam takmičara kluba dizača tegova Dinamo.

