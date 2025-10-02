Pančevo Pančevo u slikama

Zabranjeno vozilima ulaziti u Zmaj Jovinu ulicu

Ova ulica je pešačka zona i u nju vozilima mogu da uđu samo oni koji od Grada Pančeva su dobili dozvolu za njeno korišćčenje.

17:00

02.10.2025

Printscreen/RTV Pančevo

Pripadnici Odeljenja saobraćajne policije iz Pančeva ovih dana pojačno kontrolišu saobraćaj u Zmaj Jovinoj ulici. Ova ulica je pešačka zona i u nju vozilima mogu da uđu samo oni koji od Grada Pančeva su dobili dozvolu za njeno korišćčenje, prensi RTV Pančevo.

Zato će u narednom periodu Saobaćajna policija kažnjavati sve one koji vozilom ulaze u Zmaj Jovinu ulicu ili tu ostavljaju svoja vozila.

Zmaj Jovina ulica u Pančevu je pešačka zona i namanjena je isključivo  za kretanje pešaka, kaže Nikola Pruginić,   oficir Odeljenja saobraćajne polcije Policijske uprave Pančevo. Uočeno je da veliki broj građana   kolima se kreće ovom ulicim, ugrožava bezbednost dece koja idu u školu koja se ovde nalazi, zbog čega saobraćajna policija svakodnvno  pojačano  kontroliše kretanje vozila kroz nju.

Kroz Zmaj Jovinu ulici naglašavaju u pančevačkoj saobraćajnoj policiji  zabranjeno je i kretanje motorom.

Po nalagu saobraćajne policije   pauk Javno komunalnog preduzeća „Higijena“   već ukljanja sva vozila koja su  nezakonito  parkirana u Zmaj Jovinoj ulici.

Podsećamo vozače da Zmaj Jovinu ulicu, u kojoj se nalazi škola, ne smeju da koriste za saobraćaj. Kršenje ove zabrane policija će strogo kontrolisati i sankcionisati, kako bi bezbednost đaka bila na prvom mestu.

(RTV Pančevo)

