VJT Pančevo o ubistvu u Debeljači: Četvorica uhapšenih tereti se za teško ubistvo

Više javno tužilaštvo u Pančevu oglasilo se saopštenjem povodom ubistva u Debeljači u kome navodi da preduzima radnje u postupku protiv N.V. (1996), M.J. ( 2003), M.Đ. (1980), i maloletniku (2008), svi iz Debeljače, zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo.

Osumnjičeni i maloletnik se terete da su dana 28.9.2025. godine oko 21 čas u Debeljači, u kući u ul. Lenjinova, na svirep način zajedno ubili J.K. (1987) iz Debeljače.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu protiv navedena tri punoletna lica je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova i oni će biti sprovedeni u tužilaštvo radi saslušanja.

Takođe, tužilaštvo je podnelo sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku koji je uhapšen, a prema kojem je predloženo da se odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na saučesnike kao i zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a posledica krivičnog dela je dovela do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

