Treće mesto za Društvo za pomoć MNRO na Mini Olimpijadi u Kuli

Udruženje za pomoć MNRO „Plava ptica“ iz Kule, u saradnji sa Savezom udruženja za pomoć MNRO AP Vojvodine, organizovalo je 16. Mini olimpijadu za osobe sa invaliditetom. Događaj je održan u Osnovnoj školi „Isa Bajić“ u Kuli. Među učesnicima bilo je i Društvo za pomoć MNRO iz Pančeva, koje je ostvarilo izuzetan uspeh osvojivši treće mesto. Još jedan pehar zasluženo krasi police ovog vrednog društva,prenosi RTV Pančevo.

Na 16. Mini olimpijadi za osobe sa invaliditetom, održanoj u OŠ „Isa Bajić“ u Kuli, članovi Društva za pomoć MNRO iz Pančeva osvojili su treće mesto. Pokazali su da je timski rad recept za uspeh, a novi pehar sada krasi njihovu zbirku.

Osnovna škola „Isa Bajić“ u Kuli bila je domaćin Mini olimpijade za osobe sa invaliditetom, gde su učestvovali i članovi Društva za pomoć MNRO iz Pančeva. Svojom iskrenom radošću i borbenim duhom podsetili su sve prisutne koliko su zajedništvo i sportski duh važni. Sa osmehom su poručili koliko im je drago što su bili deo ovog događaja.

(Pančevac/RTV Pančevo)