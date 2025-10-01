Služba polivalentne patronaže Pančevo obeležava 1. i 3. oktobar

Povodom Međunarodnog dana starih, 1. oktobra, Služba polivalentne patronaže Doma zdravlja Pančevo organizovaće predavanje na temu „Zlatno doba“ u Domu slepih. Predavanje će biti održano u 10 časova, a cilj je bio podizanje svesti o značaju aktivnog i zdravog starenja, kao i pružanje podrške starijim sugrađanima.

Nastavljajući sa edukativnim aktivnostima, Služba polivalentne patronaže će 3. oktobra obeležiti Nacionalnu nedelju dojenja. U zdravstvenoj ambulanti u Jabuci, sa početkom u 10 časova, biće održano predavanje i radionice na temu „Dojenje“. Ove aktivnosti imaju za cilj informisanje i podršku majkama u periodu dojenja, kao i promovisanje zdravih navika u ishrani novorođenčadi.

Oba događaja deo su kontinuiranih aktivnosti patronažne službe u cilju unapređenja zdravlja i kvaliteta života građana svih uzrasta.

(Pančevac)