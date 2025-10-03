Prosečne neto plate programera premašile 300.000 RSD: Evo kako se kotiraju ostale delatnosti

Programeri su jedini čije se plate premašile 300.000 dinar, a oni su znatno doprineli da se u sektoru informisanje i komunikacije, gde i oni pripadaju dostigne prosek od 247.119 dinara.

Razlike među delatnostima su tolike da su prosečne plate programera, koje su iznosile 310.401 dinar bile šest puta veće od zaposlenih u delatnostima koje statističari vode kao ostale lične uslužne delatnosti, gde je julski prosek iznosio 61.615 dinara.

Više od 200.000 dinara primili su i zaposleni u proizvodnji koksa i derivata nafte gde je julski prosek iznosio 215.496 dinara, zatim u vazdušnom saobraćaju gde je zabeležen prosek od 238.840 dinara, i naučnom i istraživačkom razvoju sa prosekom od 213.814 dinara.

Zanimljivo je da je prosečna julska neto plata u proizvodnji koksa i derivata nafte bila skoro za petinu, preciznije za 19,9 odsto veća nego u junu.

Na drugom kraju liste, gde su delatnosti sa malim primanjima, osim već spomenutih ostalih ličnih uslužnih delatnosti su i delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića sa prosekom od 63.298 dinara, popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu – 64.118 dinara, prerada drveta osim nameštaja-67.543 dinara, zatim putničke agencije, tur-operatori gde je julski prosek iznosio 76.875 dinara, veterinarska delatnost sa prosekom od 77.444 dinara.

(Pančevac/Objektiv)