Grejanje ove zime: Najisplativija drva, a najskuplja struja!

Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS) objavila je procenu troškova energije za grejnu sezonu 2025/2026, računatu na prosečnu potrošnju od oko 9.000 kWh za stan površine 60 metara kvadratnih. Prema septembarskim cenama energenata, domaćinstva koja se greju na drva i dalje će imati najniže troškove, naročito u krajevima gde je ogrev povoljniji.

Za korisnike savremenijih peći sa efikasnošću od 65 posto, ukupni izdaci iznosiće oko 53.000 dinara. Oni koji plaćaju skuplje drvo (9.000 din/metara kubnih) i koriste slabije peći, moraće da izdvoje i do 87.500 dinara. Vredi istaći da je cena drveta u odnosu na prošlu sezonu porasla je za oko 2 posto.

Grejanje na pelet ove zime koštaće približno 76.000 dinara, što je poskupljenje od 17 posto, a troškovi grejanja na prirodni gas ostali su isti – oko 59.500 dinara. Stoga se gas svrstava među povoljnije energente, odmah posle drveta. Kada je reč o domaćinstvima koja koriste ugalj, prosečan trošak biće oko 77.700 dinara, dok je grejanje na propan-butan gas među najskupljim – čak 172.000 dinara, uz rast cena od oko 4 posto u odnosu na prošlu godinu.

S najnovijim poskupljenjem struje,oni koji koriste termoakumulacione peći i oslanjaju se isključivo na noćnu tarifu platiće oko 102.700 dinara, a građani oni koji dopunjuju grejanje i tokom dana izdvojiće ove zime 142.000 dinara. Najskuplje će proći domaćinstva koja koriste direktna električna grejna tela i kotlove – njihovi računi mogu premašiti 250.000 dinara. AERS podseća da se u ovim procenama nalaze samo troškovi energenata, dok investicije u peći, kotlove i instalacije nisu uračunate. Građanima se savetuje da pri izboru energenta potraže savet stručnjaka, a ukoliko imaju mogućnosti – investiraju u bolju izolaciju i zamenu stolarije, što može značajno smanjiti ukupnu potrošnju energije.

