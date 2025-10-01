Veterani 72. specijalne obeležili Krstovdan

1. oktobar je novi početak za ova 3 najsrećnija znaka
Udruženje „Veterani 72. specijalne“ proslavilo je svoju Krsnu slavu – Krstovdan. Domaćin i kum slave Srđan Hadžić, zajedno sa sveštenikom Srpske pravoslavne crkve, presekao je slavski kolač i pozdravio prisutne goste.
Svečanosti su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane, lokalne samouprave i bratskih boračkih udruženja. U skladu sa tradicijom, kumstvo za narednu godinu preneto je Nebojši Stefanoviću.
Druženje je proteklo u svečanoj atmosferi, a članovi Udruženja zahvalili su se svim gostima i prijateljima na zajedničkom obeležavanju slave.
„Srbija je večna dok su joj deca verna“, poručili su veterani.
Pregledi i male hirurške intervencije kod gastroenterologa, otorinolaringologa i hirurga, a od sada i mamografija i skener, pored ultrazvuka u Zavodu „Pančevac”
Polena i u vazduhu Pančeva sve je manje, pa je pravo vreme za aktivnosti na otvorenom
Uroš Dašić iz Dinama nastupao je u kategoriji seniora do 88 kg u kojoj je savladao 130 KG u disciplini trzaj i 160 KG u disciplini izbačaj.
