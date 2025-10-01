Pančevo Pančevo u slikama

Veterani 72. specijalne obeležili Krstovdan

16:08

01.10.2025

Podeli vest:

Foto: Veterani 72. specijalne

Udruženje „Veterani 72. specijalne“ proslavilo je svoju Krsnu slavu – Krstovdan. Domaćin i kum slave Srđan Hadžić, zajedno sa sveštenikom Srpske pravoslavne crkve, presekao je slavski kolač i pozdravio prisutne goste.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane, lokalne samouprave i bratskih boračkih udruženja. U skladu sa tradicijom, kumstvo za narednu godinu preneto je Nebojši Stefanoviću.

Druženje je proteklo u svečanoj atmosferi, a članovi Udruženja zahvalili su se svim gostima i prijateljima na zajedničkom obeležavanju slave.

„Srbija je večna dok su joj deca verna“, poručili su veterani.

(Pančevac)

Tagovi

Veterani 72. specijalne

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.