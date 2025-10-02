Prvenstvu Srbije: Veslači Tamiša prvaci države

Na Palićkom jezeru održano je Prvenstvo Srbije u veslanju za pionire, kadete, juniore i veterane. Takmičari VK „Tamiš” ostvarili su odlične rezultate i potvrdili kontinuitet dobrog rada u svim kategorijama.

Prvaci države u dubl skulu postali su kadeti Matea Rajković i Kosta Vujko.

Srebrne medalje osvojile su juniorke Nikolina Gerstner i Emilija Jelesijević, juniori Ognjen Jović i Vanja Ignjatov, kao i četverac skul za pionirke koji su činile: Lena Živković, Jana Petrović, Sofija Vidović i Lenka Gojković.

Bronzana odličja su zaslužili Lazar Stojadinović u skifu za kadete, pionirski osmerac s kormilarom Ivonom Arsić, u sastavu: Strahinja Bodrožić, Petar Rula, Stefan Selaković, Luka Milovanov, Danilo Tončić, Vukašin Tončić, Luka Celevski i Strahinja Matijas, kao i juniorski četverac skul: Vanja Ignjatov, Matea Rajković, Ognjen Jović i Kosta Vujko.

Kadetski četverac skul (Marko Panić, Lazar Stojadinović, Matea Rajković i Kosta Vujko), kao i dubl skul za juniorke (Nikolina Gerstner i Emilija Jelesijević), zauzeli su četvrta mesta. Boje kluba branili su i: Igor Ignjatov, Balša Davidović, Lana Rogulja, Nada Krsmanović, Uglješa Stefanović, Savo Marković i Ognjen Radivojev.

Poseban značaj ovog prvenstva leži u tome što je prvi put u istoriji Veslačkog kluba „Tamiš” nastupio pionirski osmerac, čime je klub načinio veliki korak u razvoju najmlađih kategorija.

Kod veterana, titule prvaka Srbije u svojim starosnim kategorijama osvojili su: Milan Puzić, Jovan Opačić i Branislav Milovanov.

Sve pohvale zaslužuju i treneri Miloš Stanojević i Ognjen Matijević.

(Pančevac)