Pančevo Pančevo u slikama

Tamiški kej: „Daj pedalu raku“ u subotu u 12 sati

14:53

02.10.2025

Podeli vest:

Foto: Printscreen/Facebook: ZJZ

Zavod za javno zdravlje Pančevo i Ženski centar Milica pozivaju se zainteresovana da  se pridruže   6. biciklističkoj vožnji podrške, u okviru nacionalne kampanje „Daj pedalu raku“, koja će se održati 4. oktobra u  12 časova. Skup učesnika je u 11:30 kod Gradske plaže, na Tamiškom keju u Pančevu.

Cilj  vožnje je  podizanje svesti zajednice o značaju skrininga, redovnih preventivnih pregleda, ranog otkrivanja i lečenja raka dojke, kao i osnaživanje žena  kroz podsećanje koliko je važna njihova uloga u našim životima.  Ne bez nje je poruka koju šaljemo, poruka koja znači nepristajanje da se  važni trenuci u budućnosti  događaju bez njih.

Ženski centar Milica organizuje kampanju „Daj pedalu raku“  jedanaestu godinu zaredom, uz institucionalnu podršku Ministarstva zdravlja RS, lokalnih samouprava, zdravstvenih institucija, udruženja pacijenata, biciklističkih klubova i društveno odgovornih kompanija u preko 30 gradova Srbije i regoina.

(Pančevac)

Tagovi

Daj pedalu raku tamiški kej

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.