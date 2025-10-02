Tamiški kej: „Daj pedalu raku“ u subotu u 12 sati

Zavod za javno zdravlje Pančevo i Ženski centar Milica pozivaju se zainteresovana da se pridruže 6. biciklističkoj vožnji podrške, u okviru nacionalne kampanje „Daj pedalu raku“, koja će se održati 4. oktobra u 12 časova. Skup učesnika je u 11:30 kod Gradske plaže, na Tamiškom keju u Pančevu.

Cilj vožnje je podizanje svesti zajednice o značaju skrininga, redovnih preventivnih pregleda, ranog otkrivanja i lečenja raka dojke, kao i osnaživanje žena kroz podsećanje koliko je važna njihova uloga u našim životima. Ne bez nje je poruka koju šaljemo, poruka koja znači nepristajanje da se važni trenuci u budućnosti događaju bez njih.

Ženski centar Milica organizuje kampanju „Daj pedalu raku“ jedanaestu godinu zaredom, uz institucionalnu podršku Ministarstva zdravlja RS, lokalnih samouprava, zdravstvenih institucija, udruženja pacijenata, biciklističkih klubova i društveno odgovornih kompanija u preko 30 gradova Srbije i regoina.

(Pančevac)