PU Pančevo: Nema mesta panici, lažne dojave o bombi u školama

U većini škola u Srbiji stigla je cirkularna poruka o bombi i učenici su evakuisu, a policija vrši protivdiverzioni pregled. Među evakuisanim bili su i đaci Mašinske škole u Pančevu, jer je dojava o bombi stigla i na mejl ove škole.

Na područjima svih policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije, danas do 9.30 časova, prijavlјeno je da su postavlјene bombe u ukupno 807 osnovnih i srednjih škola. Angažovani su policijski službenici nadležnih policijskih uprava i Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, kao i Uprave za tehniku. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Utvrđeno je da su dojave lažne pa nema mesta panici. Nastava se nakon pregleda prostorija odvoja nesmetano.

Policijski službenici postupaju po Instrukciji o načinu postupanja prilikom saznanja ili dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili napravi.

– Takođe, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku će se partnerima u inostranstvu obratiti svim raspoloživim mehanizmima međunarodne saradnje u cilju identifikacije pošiljaoca ovih pretnji, stoji u saopštenju MUP-a Srbije.

(Pančevac)