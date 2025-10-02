Šabac: Četiri medalje za Atletski klub Tamiš

Na tradicionalnom „Gospojinskom atletskom mitingu“, koji je održan u Šapcu u organizaciji AŠK Tempo, nastupilo je nekoliko stotina mladih atletičara iz cele Srbije, od atletskih škola do starijih pionira.

Atletski klub Tamiš iz Pančeva predstavio se sa 11 takmičara i zabeležio odličan uspeh osvajanjem četiri medalje.

Veliki talenat kluba, Stevan Kaluđer, u kategoriji atletskih škola „C“ osvojio je dve bronze – u trci na 60 metara i u trci na 200 metara. Time je nastavio sjajnu seriju i došao do čak desete medalje u sezoni na mitinzima širom Srbije. Njegova starija sestra, Magdalena Kaluđer, u kategoriji U12 zauzela je treće mesto u disciplini bacanja vortexa i takođe osvojila bronzu.

U konkurenciji pionirki U14, u istoj disciplini, Tatjana Šurjanac još jednom je potvrdila svoj veliki potencijal. U izuzetno jakoj konkurenciji devojčica koje su nedavno osvajale medalje na državnom prvenstvu, ona je uspela da osvoji treće mesto i donese još jednu bronzu klubu.

Za atletičare Tamiša nema odmora – sledeće takmičenje su „Atinske atletske igre“, koje će u organizaciji AK Atina iz Vršca biti održane 11. oktobra.

(Pančevac/K-013)