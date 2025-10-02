Predsednik Vučić iz Kopenhagena: Moja politika će ostati politika mira

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se obratio javnosti posle samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.

– Prisustvovao sam konferenciji koju su organizovali Makron i Meloni, protiv narkotrafikinga. Tu smo saznali neverovatne detalje. Razgovarali smo o finansijskim efektima, zdravlju ljudi. Mi kao cela Evropa moramo na to zajednički da odgovorimo. Imamo sam brojne bilateralne razgovore od velikog značaja za našu zemlju. Predstavljao sam stavove Srbije i verujem da smo bili pažljivo saslušani. Ostaje mi bilaterala sa Ruteom oko različitih tema, od Kosva i Metohije, pa dalje. Mogli ste da vidite da je dominantna tema bila Ukrajina – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije se osvrnuo na moguća rešenja koja se tiču američkih sankcija NIS-u.

– Tačno je da su Rusi ponudili Amerikancima 1% akcija NIS-a ali nisam siguran da će oni to da prihvate, plašim se da je veća igra u pitanju! – dodao je.

– Pitanje je hoće li Amerikanci to prihvatiti? Neko mora da kaže hoće li Amerikanci to prihvatiti. Nisam siguran, ali nadajmo se da hoće. Ne mislim da Amerikanci traže isključivo finansijski interes, mislim da je u pitanju veća igra. Voleo bih da grešim. Voleo bih da su Rusi pronašli čarobnu formulu kojom mogu da reše problem. Verujem u to, ali da li sam siguran? Nažalost, plašim se da moj nos dobro prepoznaje teške situacije. Nikada ne bih govorio narodu o teškoj situaciju, našli bismo neko rešenje ali bojim se da će stvari biti mnogo teže od toga.

– Blokaderima je propala revolucija, ne mogu da trošim reči, narod u Srbiji sve to vidi. Naša politika je mir i stabilnost. Na tome i nastojimo.

(Pančevac)