Novi imidž Pamele Anderson šokirao fanove

Ikonična glumica i nekadašnja zvezda serije Baywatch, Pamela Anderson (58), poznata po svojoj platinastoj plavoj kosi, koja je postala njen zaštitni znak još devedesetih, ovog puta je iznenadila obožavaoce i modne stručnjake – pojavila se s potpuno novim imidžom.

Anderson je promovisala na zabavi koju je organizovao Condé Nast povodom Nedelje mode u Parizu frizuru kakvu publika od nje nije očekivala: kratak, neuredni bob u nijansi bakarno-crvene boje. Nova frizura, delo poznatog francuskog stiliste Džona Nolea, označila je drastičnu promenu u odnosu na njen dugogodišnji imidž plavuše u Baywatch stilu, piše Page Six.

Ovo nije prvi put da je Pamela iskoristila Nedelju mode u Parizu da bi promenila svoj javni imidž. Još 2023. godine privukla je ogromnu pažnju pojavivši se bez trunke šminke, što su mnogi smatrali hrabrom i osvežavajućom porukom prirodne lepote u svetu u kojem su glamur i perfekcija dominantni.

Kako je Vogue saznao iz izvora bliskog glumici, Andersonina odluka da napusti platinastu nijansu inspirisana je legendarnim švedskim filmskim zvezdama Gunel Lindblom i Bibi Anderson, poznatim po svom prirodnijem i umetničkom stilu.

Promena izgleda dolazi u trenutku kada se Pamela priprema za novu ulogu. U maju je objavljeno da će glumiti rame uz rame sa Stivom Kuganom u rediteljskom debiju Majkla Sere, filmu pod nazivom “Love Is Not The Answer”. Za sada ostaje nepoznato da li je nova boja kose deo transformacije za ulogu ili je reč o trajnoj promeni.

Modni stručnjaci su promenu dočekali s oduševljenjem. Pariska stilistkinja Izabel Moro izjavila je za francuske medije: „Pamela je pokazala da se prava elegancija ne meri godinama ni tradicijom izgleda. Njena hrabrost da se oslobodi ikonične frizure dokaz je samopouzdanja koje je prava inspiracija ženama širom sveta.“

Publika na društvenim mrežama već danima komentariše njen novi izgled. Dok jedni smatraju da je “konačno osvežila svoj imidž“, drugi žale za prepoznatljivom plavušom iz devedesetih. Bez obzira na podele, jasno je da Anderson i dalje ume da izazove pažnju modnog sveta i javnosti.

