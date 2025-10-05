Vršac: Održana prezentacija Volonterskog centra

U Domu učenika srednjih škola u Vršcu održana je prezentacija Volonterskog centra Vršac, koji funkcioniše u okviru Doma omladine.

Tokom interaktivnog predavanja i razgovora sa srednjoškolcima, učenici su imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima realizovanim u prethodnom periodu, ali i sa značajem volontiranja za lični razvoj, sticanje novih veština i aktivno uključivanje mladih u društveno korisne inicijative.

Prezentaciju je vodila koordinatorka Centra Jelena Mišić, dok je dogadjaj podržala v.d. direktorka Doma omladine Vršac, dr Tatijana Petrika. Ona je tom prilikom istakla važnost uključivanja mladih u programe koji podstiču društvenu odgovornost i solidarnost.

Volonterski centar Vršac nastavlja da povezuje mlade sa lokalnom zajednicom i motiviše ih da aktivno učestvuju u društvenom životu, razvijajući pritom osećaj odgovornog gradjanstva.

(Grad Vršac)