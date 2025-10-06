SSŠ „Vasa Pelagić“ Kovin dobila titulu „Superškola“

Srednja stručna škola „Vasa Pelagić“ iz Kovina po treći put za redom dobila je prestižnu titulu „Superškola“ u okviru Programa školskih razmena na Zapadnom Balkanu, koji organizuju Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) i GIZ, uz podršku Evropske unije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ).

Projekat je svečano predstavljen 26. septembra u Beogradu, a ugovor je potpisala direktorka škole Venera Arsenov Bojović. Ove godine škola iz Kovina realizuje projekat u partnerstvu sa Elektro-ekonomskom školom iz Bijelog Polja (Crna Gora), a razmene će se odvijati od novembra 2025. do aprila 2026. godine.

Cilj programa je jačanje prijateljstva, interkulturalnog dijaloga i saradnje među mladima u regionu. Učenici će imati priliku da putuju, ugoste vršnjake i steknu dragocena iskustva.

Ovaj uspeh predstavlja značajno priznanje za školu, kao i za opštinu Kovin, koja podržava razvoj obrazovanja i regionalne saradnje.

(Pančevac)