4. kolo ARKUS Super lige: Dinamo nastavio niz pobeda

Rukometaši Dinama u 4. kolu ARKUS Super lige pobedili su na svom terenu Kikindu sa 32-29, poluvreme 17-16.

Nisu izbranici Nikole Janevskog blistali na ovom meču, ali ostvarili su i četvrtu uzastopnu pobedu u ovom prvenstvu i sa novosadskom Vojvodinom jedini imaju stopostotni učinak.

Kikinda je za sad bez boodva i očekivala se ubedljiva pobeda pančevačke ekipe, ali kao da su igrači dozirali i igrali koliko treba da bi stigli do pobede, jer ih u narednih nedelju dana očekuju dve veoma važne i jake utakmice.

Najpre će u sredu u okviru 5. kola ARKSU Super lige u Novom Sadu odigrati derbi protiv Vojvodine, a za vikend startuju i na međunarodnoj sceni i u prvom kolu EHF-a u svojoj hali sportova dočekaće Karvinu iz Češke.

(Pančevac/GJ/S.L)