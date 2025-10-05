Ješić: Meštani Banatskog Novog Sela vekovima uspešno čuvaju tradiciju
Banatsko Novo Selo tri dana proslavalja datum kada je selo oslobođeno u Drugom svetskom ratu i 260 godina postojanja.
Prema podacima koji se najčešće koriste u dostupnoj literaturi Banatsko Novo Selo je zvanično osnovano 1765. godine, kao posledica osnivanja Vojne granice i pripadalo je 12. Nemačko-banatskoj regimenti. Međutim, i po svoj prilici, ovo veliko naselje je još starije. Naime, po istoričaru Trinku Maranu i u nekim delima dr Jelene Ilić Mandić, naučnog saradnika Istorijskog instituta u Beogradu, Banatsko Novo Selo je postojalo još 1762. godine.
Nakon intoniranja himne Srbije, svečanost je prigodnom besedom otvorio Darko Ješić, član pančevačkog Gradskog veća za kulturu i informisanje. Ješić se, između ostalog, osvrnuo na istorijat događaja koji se trenutno obeležavaju uz napomenu da meštani Banatskog Novog Sela vekovima uspešno čuvaju tradiciju o svom identitetu, uz negovanje različitosti i zajedničkog suživota.
U ime organizatora, Nedeljko Topić, odbornik Skupštine grada Pančeva, podelio je tri Povelje za razvoj, prenošenje duhovnih i kulturnih vrednosti i afirmaciju Banatskog Novog Sela. Povelje su uručene Staniši Kljajiću Periću, starešini Srpske pravoslavne crkve, George Janešu, starešini Rumunske pravoslavne crkve i Mileni Jovišić, unuci Stevana Đakonovića čija se Zavičajna zbirka našla pod krovom Doma kulture, prenosi Banatski dobošar.
Program je nastavljen kulturno-umetničkim programom orkestra i folklornog ansambla Doma kulture i članova Kulturno umetničkog društva „Kolovit“ iz Bosanske Gradiške.
Veče je začinjeno u Sportskoj dvorani, kada su Novoseljani i mnogi gosti iz okolnih mesta mogli da uživaju u nastupu Profesionalnog folklornog ansambla „Timišul“ iz Temišvara i vokalnih solista na čelu sa čuvenom Andreom Vojkom.
Na kraju treba pomenuti i akciju članova Zbora Banatskog Novog Sela, koji su ispred i u foajeu Doma kulture, pred sam početak programa, delili letak pod nazivom „Šta mi to slavimo?“, a koji se odnosi na trenutne goruće komunalne i društvene probleme koji opterećuju funkcionisanje Banatskog Novog Sela.
(Pančevac)