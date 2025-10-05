Ješić: Meštani Banatskog Novog Sela vekovima uspešno čuvaju tradiciju

Banatsko Novo Selo tri dana proslavalja datum kada je selo oslobođeno u Drugom svetskom ratu i 260 godina postojanja.

Naime, noću, 3. oktobra 1944. godine jedinice Crvene armije, uz sadejstvo partizanskih odreda, prošli su kroz Banatsko Novo Selo na putu prema Pančevu. Od tada pa sve do kraja osamdesetih godina prošlog veka 3. oktobar se slavio kao Dan sela.

Prema podacima koji se najčešće koriste u dostupnoj literaturi Banatsko Novo Selo je zvanično osnovano 1765. godine, kao posledica osnivanja Vojne granice i pripadalo je 12. Nemačko-banatskoj regimenti. Međutim, i po svoj prilici, ovo veliko naselje je još starije. Naime, po istoričaru Trinku Maranu i u nekim delima dr Jelene Ilić Mandić, naučnog saradnika Istorijskog instituta u Beogradu, Banatsko Novo Selo je postojalo još 1762. godine.

Nakon intoniranja himne Srbije, svečanost je prigodnom besedom otvorio Darko Ješić, član pančevačkog Gradskog veća za kulturu i informisanje. Ješić se, između ostalog, osvrnuo na istorijat događaja koji se trenutno obeležavaju uz napomenu da meštani Banatskog Novog Sela vekovima uspešno čuvaju tradiciju o svom identitetu, uz negovanje različitosti i zajedničkog suživota.

U ime organizatora, Nedeljko Topić, odbornik Skupštine grada Pančeva, podelio je tri Povelje za razvoj, prenošenje duhovnih i kulturnih vrednosti i afirmaciju Banatskog Novog Sela. Povelje su uručene Staniši Kljajiću Periću, starešini Srpske pravoslavne crkve, George Janešu, starešini Rumunske pravoslavne crkve i Mileni Jovišić, unuci Stevana Đakonovića čija se Zavičajna zbirka našla pod krovom Doma kulture, prenosi Banatski dobošar.

Program je nastavljen kulturno-umetničkim programom orkestra i folklornog ansambla Doma kulture i članova Kulturno umetničkog društva „Kolovit“ iz Bosanske Gradiške.

Veče je začinjeno u Sportskoj dvorani, kada su Novoseljani i mnogi gosti iz okolnih mesta mogli da uživaju u nastupu Profesionalnog folklornog ansambla „Timišul“ iz Temišvara i vokalnih solista na čelu sa čuvenom Andreom Vojkom.

Na kraju treba pomenuti i akciju članova Zbora Banatskog Novog Sela, koji su ispred i u foajeu Doma kulture, pred sam početak programa, delili letak pod nazivom „Šta mi to slavimo?“, a koji se odnosi na trenutne goruće komunalne i društvene probleme koji opterećuju funkcionisanje Banatskog Novog Sela.

