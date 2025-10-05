Vučić: “Tri sata pred pad nadstrešnice mi vidimo da Bačulov unezvereno šeta“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji “Hit tvit”, gde govori o obojenoj revoluciji i dramatičnim trenucimakroz koje je Srbija prolazila.

O godišnjici 5. oktobra

– Da ponovo dobije mandat, ja bih opet mislio isto – na vlasti moraju da budu normalni ljudi, koji razumeju slojevitost društva. Ovo vam pokazuje kroz šta mi prolazimo već 11 meseci i spreman sam večeras da govorim detalje o kojima nisam do sada govorio. U ovih 11 meseci nije najveći problem bio u novcu spolja, ne isključivo, kao ni unutra, nego što su sve naše vrednosti napadnute, pristojan normalan život, a i u ovih 11 meseci su napadnute sve državne institucije, i razorene; od prosvete, visokog školstva, zdravstva, tužilaštva, sudstva, policije, državne uprave, sve. Na strašan način. Prvi put ćete večeras da čujete, iz potpuno privatnih izvora smo došli do informacija. Nemoguće je bilo da to nismo primetili. Zato što je neko želeo da to ne primetimo. Takođe, verovali ili ne, iako je trajala revolucija i svi smo znali, plaćena dobrim delom spolja, naravno da ima ljudi koji veruju u to i koji su oduševljeni time, možete li da verujete da mi za prvih sedam meseci nismo imali nijedan snimak sa plenuma. Mi smo promenili stvari od 15. februara, doneli smo odluku da se borimo, bez obzira na državne institucije. Dobili smo snimke sa plenuma gde studenti ulaze, sami su to slali medijima.

– Kad smo shvatili da je ceo sistem urušen, bavili smo se svim drugim stvarima, računajući da je svako radio svoj posao, a malo ko je. Kompletna operativa nije samo zakazala nego, ili ćutala ili radila za drugu stranu. Saznali smo ko je dostavljao informacije o zvučnom topu. Jedno lice je S. N. inicijala iz policije, više informacija je dostavljao, služili su se poluinformacijama.

Predsednik Vučić ranije danas pozvao je javnost da pogleda emisiju “Hit tvit”, istakavši da nijednu emisiju u prethodnih 13 godina nikada nije najavljivao na ovakav način. Vučić je dodao da očekuje pokušaje da lavine laži zatrpaju ono što će večeras govoriti. Naglasio je da će biti mnogo stvari koje narod do sada još nije čuo.

Prikazani snimci pred rušenje nadstrešnice

– Dobili smo snimke sa nadstrešnice, 3 sata pred pad nadstrešnice mi vidimo kako unezvereno šeta Miša Bačulov, a to nam niko nije rekao iz policije. Zašto to niko nije znao – upitao je predsednik.

– Što nam niko nije rekao “možda tu postoji neki trag”? Zamislite da je istina da se nešto drugo dogodilo, kako ste vi znali već 2. šta se dogodilo bez veštačenja? Kako to da 11 meseci niko od nas ne zna da postoje snimci da se neka čudna lica vide? Na osnovu čega su zaključili da su oni već 2. novembra, dan posle nesreće, znali šta je uzrok?

– Zašto su pojedine strukture u državi krile sve ovo? Bilo je u redu da se to zna, da se pozove na razgovor, da svi drugi mogu to da vide. Odmah je prihvaćena jedna jedina verzija, a to je korupcija. Niko nije izneo nijedan dokaz. Govorili ste o firmama bliskim režimu, niko nam ništa nije pokazao, sem što maltretirate porodice. Niko korupciju ne samo da nije nikada dokazao, a videćete i da neće, to je bio posao s kojim se svako ponosi, uobičajen, da se gradi i niko ne može taj ponos da mi oduzme. Naravno da sam tužan i da želim pravdu. Samo je gora tragedija od ovoga da se optuži neko ko nije kriv, a mi smo unapred doneli presudu i onda se krenulo s tim…

– Pletu mrežu ne bi li na kraju uhapsili mene i sproveli revoluciju do kraja. Ne mogu da mi pronađu pare, bogatstvo, ne mogu da mi pronađu ništa.

– Pričali su o korupciji a niko dinara nije platio ništa. Sa Trampom nisu uspeli da me posvađaju, iako mi to tema nije večeras. Ti ljudi su imali plan i za 15. mart i za neke druge datume. Iznenadili su se vaninstitucionalnom otporu koji je postajao sve snažniji. Nisu mogli ništa i tada su to razumeli i već od maja kreću njihove žalopojke, kada su shvatili da vreme odgovornosti dolazi. Shvatili su da će obični ljudi da im se suprotstave jače nego što su mislili. Nisam ljut na RTS, ali su važnu ulogu odigrali.

