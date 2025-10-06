Sportska dešavanja Južni Banat

Pet medalja za džudiste „Jedinstva“ iz Kačareva

10:38

06.10.2025

Foto: DžK Jedinstvo Kačarevo
Foto: DžK Jedinstvo Kačarevo

U Sportskom centru „Šumice“ održano je Prvenstvo Srbije za mlađe seniore. Džudita Jedinstva iz Kačareva Rastko Anđelović osvojio je treće mesto, što mu je četvrta državna medalja u ovoj starosnoj kategoriji.

Do sada je osvojio dve titule prvaka 2023. i 2024. godine, kao i bronzu 2021. U tesnom polufinalu ove godine, u kojem je vodio na dva šida, u produžetku borbe izgubio je na juko. Junior Miloš Stojanović zauzeo je peto mesto.

DžK Jedinstvo Kačarevo

Nedelja je bila rezervisana za mlađe takmičare koji su na „Trofeju Braničeva“ u Sportskom centru Požarevac osvojili dve zlatne, dve srebrne i jednu petu poziciju.

Prva mesta osvojili su stariji poletarac Andrija Stanojković i mlađa devojčica Dorotea Despot. Srebrne medalje pripale su starijem poletarcu Luki Krkobabiću i mlađem dečaku Ivanu Gloziku. Dunja Denčić osvojila je peto mesto, dok je Uroš Nikolić bio sedmi. Na turniru je učestvovao i Maksim Milošević.

(Pančevac)

