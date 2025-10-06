Predsednik poslao poruku iz Drača: Srbija će uvek biti pouzdan i odgovoran partner EU
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na samitu Procesa Brdo-Brioni koji se održava u Draču.
– Iako nas čekaju brojni izazovi, Srbija ostaje posvećena naporima da proširenje EU ostane jedan od prioriteta, a ne sporedna tema. Očekujem da Proces Brdo-Brioni donese jasne zaključke, jer samo iskrenost i doslednost u pristupu svih strana, donose procesu trajnu održivost i poverenje zemalja regiona – napisao je Vučić i dodao:
– Na tom putu, Srbija će uvek biti pouzdan i odgovoran partner EU – istakao je Vučić.
View this post on Instagram
(Pančevac)