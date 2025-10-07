Predsednik Vučić svečano otvara digitalni centar Ložionica

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić svečano otvara Kuću eUprave i kreativno-inovativni, multifunkcionalni i digitalni centar “Ložionica”.

Ovo je mesto na kojem će se okupljati arhitekate, dizajneri, IT stručnjaci, slikari i ostali iz 52 različite kreativne delatnosti.

Vučić je tokom obilaska komplaksa Ložionice ukazao na značaj digitalizacije za Srbiju.

Dotakao se sajber-napada na državnu infrastrukturu. Istako je da ih je bilo 2 miliona i da su dolazili iz stranih država: Čilea, Meskika, Rusije Amerike… Ipak, Data Centru nisu mogli ništa.

Istakao je Data Centar troši mnogo stuje te u Kragujevcu potencijalno može doći do problema sa električnom energijom, ali je naglasio da se radi na rešavnju svih problema.

– Nađite način ono što ljude sve zanima, da dođu do dokumenata. Što sam čuo od Komarova što mu je mnogo značilo 500 hiljada za bebu. Mi od aprila i maja krećemo sa isplatama za sportiste. Najvažnija biće legalizacija, vidite kako da pomognete ljudima. Da im pomognete da dostave sve, opštine će kasniti, gledajte kako da radite to sve. I davanja za bebe, to je važno – rekao je predsednik Vučić.

– Danas počinje sa radom kontakt centar koji mogu da pozovu i dobiju sve informacije o legalizaciji. U petak ćemo imati sastanak sa svim predstavnicima opština, da počnemo da radimo – najavila je Brnabićeva.

Predsednik Vučić je tokom obilaska rekao da su baš lepe kancelarije.

– Imali smo najviši nivo sajber napada u avgustu, 2 miliona smo imali. Ono što je bilo pohranjeno nisu uspeli ništa, zato je važan Data centar, uspeli su da nam napave štetu. Ako neće da drže u Data centru, ali bićete onda uhapšeni jer niste pohranili podatke. Desi li se da nemamo električne energije, svi će biti uhapšeni. Sve podatke što čuvamo u Data centru pružaju veću zaštitu nego što oni mogu svojim sistemom da zaštite. Odgovaraćete, ako se nešto tako desi. Mislim da je to fer i poštena ponuda. Sajber napadi su dolazili iz različitih zemalja, dva miliona napada je najveći napad na našu digitalnu infrastrukturu.

– Ovo će da ostane, čudesno izgleda, otvoreno za ljude. Ovo što radimo radimo za građane. Otvoreno za rešavanje njihovih problema i da vide koliko zajedno napredujemo, istakao je predsednik.

– Imam dobru vest, turisti se vraćaju, ponovo se povećava broj turista. Čim prestanu nemiri i neredi, čim prestane neodgovorno ponašanje ljudi odmah je sve lakše. Ugostitelji rade bolje, sve radi bolje – rekao je predsednik.

Na pitanje da tajkunski mediji govore da Nacionalni stadion neće biti izgrađen i da država plaća malu cenu za gradnju, Vučić je rekao da ćemo imati i leteći taksi i leteće automobile.

– Šta su sve govorili da nikada nećemo da uradimo. Uveravam vas, imaćemo leteći taksi, imaćemo leteće automobile za Expo. Rekli su da je ovde nikla jedna kafana i ništa drugo. Pre osam godina demonstrirali su ovde sa žutim patkama, a sad kupuju ove stanove. Ne mogu da se naprave, koliko imaju para da kupe. Srećan sam jer uživaju o ovome što radimo i gradimo, a što su oni pljuvali i o čemu su sve najgore govorili. Kao što će i ove zgrade da koriste svi građani Srbije. Što se stadiona tiče, trkaćemo se i izgradićemo ga na vreme. Neće stići do 1. decembra 2026. on nije deo Expo, ali stići će do Expo i biće lepotica, za uživanje. Biće ubedljivo najlepši u regionu. Smejao sam se toj vrsti cenzure i bahatosti i napada na Srbiju u regionu. Da obavestim sve u regionu, da mogu da dođu da uživaju u najbržoj pruzi u regionu, od 180 kilometara, nema takve pruge ni u Sloveniji, ni u Hrvatskoj, ni u BiH, ni u Albaniji… Da dođu, da vide.. Nisu objavili to uopšte njihovi mediji. Šta je problem? Sto krijete to? I na taj stadion ćemo ih pozvati sve, da mogu da dođu i da ga vide.

– Danas mi je bio gost iz Nemačke preduzetnik, rekao mi je da je neverovatno koliko su se Beograd i Srbija promenili. Nije bio tri godine, čak i ja ne vidim ovo sve, nemam vremena.

– Zapamti Ana, biće za dve godine da su to oni izgradili, a mi bili protiv.

Rekli su da je to moja fatazmagorija, kako je to govorila ona žuta Olja. Za vodotoranj sam inistirao da se renovira, bilo je kao ruglo kad se prolazi pored Gazele.

O Ložionici

Ložionica će biti mesto za sve građane Srbije koji će moći da dođu na izložbe, predavanja, predstave, filmove, koncerte, sajmove, a postojaće poseban edukativni i zabavni sadržaj.

Ukupna površina kompleksa Centra kreativnih industrija i inovacija “Ložionica” je 23.200 metara kvadratnih, a idejni tvorac projekta je Nacionalna platforma “Srbija stvara”.

Investitor u ime Vlade Srbije je Kancelarija za IT i eUpravu, a ukupna investicija u ceo kompleks i opremanje je 63 miliona evra.

Radovi na obnovi Ložionice započeti su pre dve godine, a cilj rekonstrukcije je očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa sa dodavanjem modernih elemenata.

Kompleks Ložionice čini pet celina. Prvi, glavni objekat je sama Ložionica, multifunkcionalni prostor, za događaje, zajednički rad, izložbe, istraživanja, kancelarijski prostor kao i gastro segment. Na 4.800 kvadratnih metara Ložionica će pružiti brojne mogućnosti za različite aktivnosti kreativaca – radionice, učionice, sale za sastanke, prezentacije i probe, izložbene prostore.

Ložionica ima prizemlje, galeriju i veliku multifunkcionalnu salu za događaje, tzv “Black box” projektovanu i opremljenu prema elaboratima najvećih stručnjaka za akustiku, a koja će se koristi za razne vidove događaja i okupljanja.

Kuća eUprave

Kuća eUprave (Aneks Ložionice) je prostor za Kancelariju za IT i eUpravu i dodatne aktivnosti, prostire se na 11.000 metara kvadratnih, a zamišljena je kao mesto gde će zaposleni u eUpravi, na poslovima digitalizacije, razvoja elektronske uprave i razvoja veštačke inteligencije zajedno sa privredom, startap zajednicom i akademskom zajednicom dalje raditi na novim IT rešenjima koji će doprineti većem ekonomskom rastu Srbije.

U okviru Kuće eUprave nalaze se laboratorije za veštačku inteligenciju kao i laboratorija za sajber informacionu bezbednost.

Kuća eUprave, u duhu ideje o ekološkom progresu imaće vertikalnu šumu sa više od 200 sadnica džinovskih bambusa oko zgrade.

Vodotoranj, koji je u sklopu kompleksa Ložionice služiće za multimedijalne i digitalne izložbe. On je sa kompleksom Ložionice spojen pomoću pasarale koja prelazi preko nove Ulice Ideja, kako bi posetioci direktno ulazili u izložbeni prostor.

Prostor na otvorenom, oko bivše okretnice, deo je kompleksa na oko 10.000 metara kvadratnih, prostora za događaje na otvorenom, koji će 30 odsto biti pokriven zelenilom, dok je peti deo kompleksa podzemna garaža sa oko 180 parking mesta.

Izgradnjom i adaptacijom “Ložionice” direktno će se uticati na razvoj čak 52 delatnosti koje spadaju u oblast kreativnih industrija u Srbiji, a indirektno uticati na poboljšanje kvaliteta života svih građana Srbije, pružajući dodatnu vrednost svim tradicionalnim industrijama.

Misija Ložionice je da izgradi model koji pokazuje da je moguće biti i kreativan i ekonomski održiv, da poveže oblasti koje tradicionalno ne sarađuju – umetnost, nauku, biznis i tehnologiju, omogući infrastrukturu kreativcima i pokaže da su kreativne industrije realan i snažan ekonomski i društveni pokretač.

Takođe, da kroz izvozni potencijal kreativnih industrija, postane centar za promociju Srbije u svetu kao moderne i kreativne zemlje i da privlači nove investicije.

Do sada je Ložionica uspostavila saradnju sa partnerima iz SAD, Kine, Rusije, Južne Koreje, Austrije, Nemačke, Velike Britanije, Francuske, Finske, Belgije, Danske, Mađarske, Turske, Holandije, Grčke, Estonije, Češke, Bugarske…

Zgrada “Ložionice”, nastala je pre tačno jednog veka, kao jedna od prvih armirano-betonskih konstrukcija u Beogradu i Srbiji. Zajedno sa zgradom Glavne železničke stanice, bila je u to vreme veliko tehnološko dostignuće. Tada je Ložionica obezbeđivala smeštaj, popravljanje i servisiranje parnih lokomotiva- tehnoloških čuda i motora Druge industrijske revolucije.

