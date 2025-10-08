Ethno.com 2025. u Pančevu: Festivalsko izdanje koji slavi snagu domaće world music scene

Pančevo će i ove jeseni biti domaćin jednog od najdugovečnijih muzičkih događaja posvećenih domaćoj world music sceni – festivalu Ethno.com, koji će ove godine biti održan po 22. put, 17. i 18. oktobra na sceni Kulturnog centra Pančeva. Tokom dve festivalske večeri publici će se predstaviti četiri sastava iz Srbije koji na jedinstven način spajaju tradicionalnu muziku sa savremenim muzičkim izrazom, improvizacijom i autorskim pristupom.

Festival će 17. oktobra na Sceni Kulturnog centra u 20h, otvoriti Trio Danijele Veselinović, predvođen prvom damom srpske trube, umetnicom koja svojom melodijom, snagom i iskrenošću već dve decenije osvaja publiku širom sveta. „Ti si mala trubačka princeza” – ovim rečima legendarni Boban Marković uveo je tada devetogodišnju Danijelu u svet muzike, označivši početak jedne izuzetne karijere. Još 2003. godine, zajedno s braćom, osnovala je svoj Orkestar Danijela, koji je ubrzo postao prvi trubački ansambl na ovim prostorima kojim predvodi žena, pomerajući granice i u muzici i u društvenim konvencijama.

Novi umetnički korak Danijela je načinila početkom 2024. godine formiranjem Trija Danijele Veselinović, s idejom da publici predstavi intimniji, suptilniji zvuk trube i jedinstveni spoj različitih žanrova. Dok veliki orkestar pokreće mase energičnim trubačkim gruvom, trio se šarmantno poigrava emocijom i melodijom, prelazeći od izvornog stvaralaštva i šumadijskog kola do latino ritmova i klasika Frenka Sinatre. Trio čine Danijela Veselinović na trubi, Goran Stevanović na klaviru i Bojan Veselinović na perkusijama.

Nakon njih, iste večeri od 21h, publici će se predstaviti Resavac Balkan Trio, sastav prepoznatljiv po spoju balkanske muzičke tradicije s jazzom i world music pravcima. Njihov repertoar obuhvata autorske kompozicije i obrade zasnovane na tradiciji, obogaćene improvizacijom i muzičkom virtuoznošću. Trio je snimio album Priče iz podsvesti (2022), a na festivalu će predstaviti nove aranžmane i energične interpretacije pesama s albuma. Članovi grupe imaju bogato muzičko iskustvo i sarađivali su sa brojnim poznatim muzičarima i ansamblima, što njihov nastup čini jedinstvenim i uzbudljivim. Poseban ton koncertu daće učešće džez pijaniste Ivana Aleksijevića kao specijalnog gosta, čiji će prepoznatljiv stil dodatno obogatiti zvučnu paletu trija. Sastav čine Dušan Stojadinović (Dule Resavac) – vokal, multiinstrumentalista i autor tekstova, Aleksandar Stojić – gitara, kompozitor i aranžer, i Nikola Kitanović – klavijature.

Drugog dana festivala, 18. oktobra u 20 časova, nastupiće Lenhart Tapes feat. Tijana Stanković, projekat koji donosi jedinstveni spoj etno-motiva i eksperimentalnog zvuka. Vladimir Lenhart, poznat kao Lenhart Tapes, bavi se semplovanjem i manipulacijom audio kaseta, stvarajući prepoznatljive muzičke pejzaže kroz etno-nojz lajv-miks izvedbe nad ritmičkim petljama, koristeći fragmente iz sopstvene bogate kolekcije kaseta. Njegovi albumi Duets i Dens našli su se na top-listama uticajnih međunarodnih panela kao što su World Music Charts Europe, Balkan World Music Chart i Transglobal World Music Charts, dok je za svoj rad ovenčan nagradom „Vojin Mališa Draškoci” za 2024. godinu, koju dodeljuje World Music asocijacija Srbije. Na koncertu u Pančevu pridružiće mu se dugogodišnja saradnica Tijana Stanković, violinistkinja i vokalistkinja koja je odrasla uz tradicionalne pesme Balkana. Njen rad spaja tradiciju i savremenu muziku, a improvizacije i prepoznatljiva ekspresivnost čine je jedinstvenom interpretatorkom na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno stvaraju dinamičnu, emotivnu i nepredvidivu muzičku celinu u kojoj se sudaraju prošlost, eksperiment i ritam današnjice.

Festival će zatvoriti Dah sevdaha, na programu iste večeri od 21h, ansambl koji donosi neke od najlepših sevdalinki u izvođenju Branislave Podrumac, uz pratnju instrumenata koji povezuju istočne i zapadne muzičke tradicije. Sevdalinka, često nazivana „bosanskim bluzom”, u sebi nosi spoj ljubavi, čežnje i melanholije, oblikujući jedinstvenu muzičku estetiku Balkana. U izvođenju ovog ansambla, tradicionalne forme prepliću se sa savremenim zvukom, stvarajući muziku koja je istovremeno duboko ukorenjena u prošlosti i otvorena za novo tumačenje. Mešavina ritmova, skala i harmonija oslikava autentičnu dušu sevdaha i pruža publici nezaboravno iskustvo. Ansambl čine Branislava Podrumac – vokal, Sinan Aćifović – klarinet, Aleksandar Jovanović Šljuka – klavir i vokal, Stefan Sablić – kanun i vokal, Srđan Đorđević – kontrabas i vokal i Andreja Krstić – perkusije.

Festival Ethno.com – World Music Festival 2025. i ove godine potvrđuje svoj status važnog mesta susreta umetnika posvećenih istraživanju i reinterpretaciji tradicionalne muzike Srbije i Balkana. Tokom dve decenije postojanja, Ethno.com je izgradio prepoznatljiv identitet festivala koji čuva nasleđe, ali ga istovremeno otvara savremenom izrazu, pružajući publici u Pančevu priliku da svake jeseni doživi muziku koja spaja različite generacije, senzibilitete i umetničke pristupe.

Pokrovitelj festivala je Grad Pančevo, a ulaz na sve kocerte je besplatan.