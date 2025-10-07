In memoriam: Preminuo Halid Bešlić
Legenda narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 71 godini.
Halid Bešlić je već neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenim problema s kojima nije uspeo da se izvori.
Podsećamo, Halid Bešlić je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjaluci, nakon čega je hospitalizovan.
Tokom prošlog meseca prebačen je na odeljenje onkologije.
Nekoliko nedelja pre smrti objavljena je njegova pesma posvećena supruzi Sejdi, koju je često spominjao kao svoj oslonac u karijeri.
Svi su se do posljednjeg trenutka nadali da će se Halid izboriti i da će vratiti na scenu. Bešlićev tim je pre mesec dana otkazao sve njegove zakazane nastupe.
Rođen je 20. novembra 1953. godine u Opštini Sokolac.
Njegove pesme poput „Miljacka“, „Romanija“, „Ja bez tebe ne mogu da živim“ i mnoge druge ostale su duboko urezane u srcima publike.
(Pančevac)