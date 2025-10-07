In memoriam: Preminuo Halid Bešlić

Legenda narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 71 godini.

Halid Bešlić je već neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenim problema s kojima nije uspeo da se izvori.

Podsećamo, Halid Bešlić je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjaluci, nakon čega je hospitalizovan.

Tokom prošlog meseca prebačen je na odeljenje onkologije.

Nekoliko nedelja pre smrti objavljena je njegova pesma posvećena supruzi Sejdi, koju je često spominjao kao svoj oslonac u karijeri.

Svi su se do posljednjeg trenutka nadali da će se Halid izboriti i da će vratiti na scenu. Bešlićev tim je pre mesec dana otkazao sve njegove zakazane nastupe.

Rođen je 20. novembra 1953. godine u Opštini Sokolac.

Njegove pesme poput „Miljacka“, „Romanija“, „Ja bez tebe ne mogu da živim“ i mnoge druge ostale su duboko urezane u srcima publike.

(Pančevac)