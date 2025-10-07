Učenici će i u 2025/2026. školskoj godini prikupljati i razvrstavati papir, karton, plastične boce, aluminijumske i čelične limenke posredstvom posuda koje je donirao Operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom „Ekostar pak“, partner „Higijene“

Povodom nastavka Gradske akcije sakupljanja izdvojenog ambalažnog otpada u školama „Sakupi i uštedi – vredi“, koju sprovodi JKP „Higijena“ Pančevo, danas je održan sastanak predstavnika škola i „Higijene“, u Gradskoj upravi.

Prisustvovali su i članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje Tatjana Božić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine Zdenka Miljković i član Gradskog veća zadužen za komunalne delatnosti, javna preduzeća i infrastrukturu Branislav Raketić.

Učenici će i u 2025/2026. školskoj godini prikupljati i razvrstavati papir, karton, plastične boce, aluminijumske i čelične limenke posredstvom posuda koje je donirao Operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom „Ekostar pak“, partner „Higijene“ na uspostavljanju sistema razvrstavanja sekundarnih sirovina na izvoru nastanka. Raznobojne kante s nalepnicama postavljene su u školskim prostorijama, a kontejneri s bravicama – u dvorištima.

Sledi i jedanaesti krug edukacija, koje otpočnu svake jeseni i predviđene su za sve osnovne i srednje škole na teritoriji grada Pančeva, uz obuhvat predstavnika raznih razreda radi što većeg dečjeg doprinosa uspostavljanju reciklaže i očuvanju okoline. Prezentacije su prilagođene osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu; svaka ustanova može dobiti memorijski uređaj sa materijalom, da bi se razmena znanja nastavila i na časovima razredne nastave/ekologije/biologije…

Grad je školama dodelio nagrade za prošlu školsku godinu – u okviru završenog projekta pod nazivom „Realizacija reciklaže ambalaže u školama u Pančevu sa obukom za upravljanje projektima u oblasti zaštite životne sredine“, čiji je nosilac Multidisciplinarni centar Karika umetnost nauka, i prateće akcije sakupljanja izdvojenog ambalažnog otpada u školama „Sakupi i uštedi – vredi“ pobedila je OŠ „4. oktobar“ u Glogonju. Drugo mesto pripalo je OŠ „Borisav Petrov Braca“ Pančevo, a treće – OŠ „Stevica Jovanović“ u Pančevu. Najbolji rezultat u toku jedne školske godine je najveći broj kilograma ambalaže po jednom učeniku škole, u periodu od 1. septembra do 31. maja.

U prvoplasiranoj školi izmereno je 500 kilograma ambalažnog otpada koji je prikupilo 199 učenika, pa je rezultat: 2,512; nagrada: 200.000 dinara; u drugoplasiranoj – 193 kilograma na 87 đaka (rezultat: 2,218; nagrada – 100.000 din.); u trećeplasiranoj – 1309 kilograma, što je rezultat truda 713 osnovaca (rezultat: 1,835; nagrada: 50.000 dinara).

Učestvovalo je još 14 škola: OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Starčevo, OŠ „Olga Petrov“ Banatski Brestovac, Mašinska škola „Pančevo“, OŠ „Miroslav Mika Antić“ Pančevo, OŠ „Sveti Sava“ Pančevo, OŠ „Isidora Sekulić“ Pančevo, Medicinska škola „Stevica Jovanović“, Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“, OŠ „Bratstvo – jedinstvo“ Pančevo, ŠOSO „Mara Mandić“, OŠ „Aksentije Maksimović“ Dolovo, Poljoprivredna škola „Josif Pančić“, Muzička škola „Jovan Bandur“ i Baletska škola „Dimitrije Parlić“. Iz kompanije „Ekostar pak“ pristigle su za njih utešne nagrade – svakoj školi tri lopte (košarkaška, odbojkaška i fudbalska).

U skladu sa Ugovorom o otkupu neopasnog ambalažnog otpada kao vrste reciklabilnih materijala – sekundarnih sirovina, za preuzetu ambalažu, na osnovu izmerenih količina u Centru za sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina, „Higijena“ plaća na račune škola. Ideja je da se novac od prodate ambalaže iskoristi u skladu sa predlogom učeničkog parlamenta i na osnovu odluke nastavničkog veća.

(Pančevac)