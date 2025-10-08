Kovačički oktobar: Ovo je detaljan program

Biblioteka u Kovačici poziva na program tokom „Kovačičkog oktobra“:

● Četvrtak, 9. oktobar u 18h: Martin Prebuđila: Prezentacija knjige Jozefa Banaša: “Probiću se! Štefanik – čovek gvozdene volje”. Knjiga je romansirana biografija generala Milana Rastislava Štefanika

• Četvrtak, 16. oktobar u 18h: Vladimir Valjenćik: Prezentacija izdanja Slovačkog kulturnog kluba

• Četvrtak, 23. oktobar u 18h: Prezentacija knjige “Osamdesetologija” Nikole Petkova, u izdanju Opštinske biblioteke. Knjiga govori o osamdesetim godinama u Opštini Kovačica i sadrži nekoliko stotina autorovih fotografija

• Četvrtak, 30. oktobar u 19h: “Kovačički mozaik”: tradicionalni literarni konkurs; dodela nagrada (održaće se u svečanoj sali Mesne zajednice u Kovačici)

• Petak, 31. oktobar u 18h: Poetsko veče Milovana Lukića i gostiju (održaće se u omladinskoj sali Doma kulture)

• Petak 7. novembar u 18h: Prezentacija knjige Stevana Lenharta “Podzemni razgovori”, u izdanju Opštinske biblioteke. Knjiga sadrži autorove razgovore sa mnogim umetnicima iz sveta muzike (održaće se u omladinskoj sali Doma kulture)

(Pančevac)