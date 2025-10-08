POLEN U PANČEVU: Biljke padaju u zimski san

Zbog sve manje cvetanja i najave toplijeg vremena vreme je pogodno i za šetnje alergičara

Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje Pančevo, u nedelji od 29. septembra do 5. maja su izmerene niske koncentracije polena ambrozije, pelina, štira, četinara i trave. Za ovu sedmicu za Pančevo je prognozirana stagnacija koncentracija polena ambrozije, kao i polena pelina, štira, četinara i trave.

U narednom periodu očekuju se niske koncentacije svih vrsta polena, pa, kako savetuje doktorka Snežana Đurić iz Zavoda za javno zdravlje, ovo je vreme pogodno za aktivnosti na otvorenom.

(Pančevac)

