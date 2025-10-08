Pančevo Servisne informacije

POLEN U PANČEVU: Biljke padaju u zimski san

Zbog sve manje cvetanja i najave toplijeg vremena vreme je pogodno i za šetnje alergičara

11:06

08.10.2025

Foto: Pančevac / N. S.
Zelene boje sve manje

Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje Pančevo, u nedelji od 29. septembra do 5. maja su izmerene niske koncentracije polena ambrozije, pelina, štira, četinara i trave. Za ovu sedmicu za Pančevo je prognozirana stagnacija koncentracija polena ambrozije, kao i polena pelina, štira, četinara i trave.

U narednom periodu očekuju se niske koncentacije svih vrsta polena, pa, kako savetuje doktorka Snežana Đurić iz Zavoda za javno zdravlje, ovo je vreme pogodno za aktivnosti na otvorenom.

(Pančevac)

Zelena pijaca: Ovo je ponuda jesenjeg cveća

