POLEN U PANČEVU: Biljke padaju u zimski san

Jezero Kraljevac: Izuzetne lepote i vrednosti za sve ljubitelje prirode
14:00
08.10.2025
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje Pančevo, u nedelji od 29. septembra do 5. maja su izmerene niske koncentracije polena ambrozije, pelina, štira, četinara i trave. Za ovu sedmicu za Pančevo je prognozirana stagnacija koncentracija polena ambrozije, kao i polena pelina, štira, četinara i trave.
U narednom periodu očekuju se niske koncentacije svih vrsta polena, pa, kako savetuje doktorka Snežana Đurić iz Zavoda za javno zdravlje, ovo je vreme pogodno za aktivnosti na otvorenom.
(Pančevac)
