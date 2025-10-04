Zelena pijaca: Ovo je ponuda jesenjeg cveća

Pančevci najviše vole dan i noć i zimske ruže od kojih se mogu napraviti divne dekoracije kako u baštama tako i žardinjerama,

Ponuda cveća na Zelenoj pijaci koje se sadi u jesenjim danima je veoma dobra. Sugrađani najviše vole dan i noć i zimske ruže od kojih se mogu napraviti divne dekoracije kako u baštama tako i žardinjerama, prenosi RTV Pančevo.

Jesenje ili zimske ruže ili hrizanteme isti su naziv za cvetnice koje nam ulepšavaju balkone i bašte u jesen . Viola ili dan i noć svojim divnim bojama opstaju i tokom prvog snega i među prvima se pojave sa prvim znacima proleća.Na Zelenoj pijaci ponuda cveća je dobra ali je veoma popularna biljka Erika.

Erika je višegodišnja biljka i lepa je za dekoraciju zajedno sa vilom. Ono što joj je potrebno je obilno zalivanje.U ponudi je viola koja sad krene pa do juna meseca .Cene su ostale iste to imamo u ponudi stigle su i zimske ruže.Ima perena, karanfila.

Dok je još toplije vreme u baštama se može naći šafran ukolko volite neke druge biljke kao što su lale i zumbuli dobro je kupiti lukovice zasadati ih i čekati prolećče kada one cvetaju punim sjajem.

(Pančevac/RTV Pančevo)