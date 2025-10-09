Nova vrata na Narodnom domu u Idvoru urađena po ideji samog Pupina

IDVOR – U Idvoru, rodnom mestu Mihajla Pupina, Narodni dom sada krase nova vrata, urađena po ideji samog Pupina. Pod nadzorom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika vraćen je njihov prvobitni izgled iz 1935. godine, a novac u iznosu od milion i 300 hiljada dinara obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, prenosi RTV.

Za Nenada Miletića, restauratora i konzervatora iz Starčeva, izrada novih vrata za Narodni dom „Mihajlo Pupin“ u Idvoru bila je pravi izazov. Svako krilo teško je 150 kilograma, a napravljena su od lamelata i furnirana sibirskim arišem. Miletić naglašava da je bila velika čast raditi na ovakvom projektu.

„Republički zavod je imao Pupinove prepiske sa majstorima, izvođačima radova, koji su radili na Narodnom domu, tako da smo iz tih prepiski i njegovih pisama znali kakva su vrata u pitanju. Takođe, od direktora sam tražio stare fotografije i prema njima smo uspeli da rekonstruišemo i napravimo ta originalna vrata, kakva je Pupin tražio da se naprave. Bila je čast raditi na ovako značajnom projektu i, naravno, velika odgovornost“, kazao je Miletić.

Ova impozantna vrata prostor doma čine dostojnim velikana po kome nosi ime, kaže Jelena Kalin, vodič i kustos u Muzeju „Mihajlo Pupin“.

„Zahvalni smo Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, koji je prepoznao značaj čuvanja Pupinovog imena, njegovog lika i dela, a na prvom mestu zadužbine i što je opredelio sredstva za pravljenje novih vrata, koja je gospodin Miletić uradio maestralno. Zaista smo srećni što konačno Pupinova zadužbina dobija izgled kakav i treba da ima, a svakako, svako ko dođe i vidi ova impoznantna vrata i samu zadužbinu, svestan je i veličine, i značajna Mihajla Pupina“, istakla je Jelena Kalin, vodič i kusos u Muzeju „Mihajlo Pupin“ u Idvoru.

Nova vrata Narodnog doma u Idvoru povezuju prošlost i sadašnjost. Simbol su umetnosti, zanata i istorije, trajni podsetnik na posvećenost i poštovanje prema velikanu Mihajlu Pupinu.

(Pančevac/RTV)