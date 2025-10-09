Kukuruz podbacio i u atarima južnih pančevačkih sela

Kukuruz je, prema mojoj proceni, podbacio od 70 do 80 odsto, i to sve zbog suše biblijskih razmera, kaže predsednik „Starčevačkih paora” Nemanja Petrović..

Ovogodišnja berba kukuruza prošla je kastrofalno, a predsednik „Starčevačkih paora” Nemanja Petrović kaže da je i u atarima južnih pančevačkih sela to bilo veoma loše.

– Kukuruz je, prema mojoj proceni, podbacio od 70 do 80 odsto, i to sve zbog suše biblijskih razmera. Toliki je bio deficit vlage da nikakve mere to nisu mogle da nadomeste. Da zlo bude veće, zbog toga je sada već ugrožena i naredna godina, jer tvrda suva zemlja ne može da se uzore i pripremi za setvu jesenjih kultura – navodi Nemanja Petrović.

I on smatra da je u ovdašnjim uslovima zalivanje kukuruta potpuno besmisleno.

– Prvo, mi vode za to nemamo, jer bi trebalo da iscrpimo tri Dunava. A gde je tu ekonomska isplativost, pre svega zbog usitnjenih parcela i različitih kultura, tako da bi pre bilo čega trebalo izvršiti komasaciju i dovesti vodu, koje zaravo i nema. Kanalska mreža u Vojvodini rađena je za odvodnjavanje, koje traje 60 godina, pa smo tako iscrpli svu vodu i napravili oko sebe pustinju. Zatim, intenzivno zalivanje uništilo bi kvalitet zemlje, a mi nemamo ni stajsko đubrivo da to popravimo – napominje ovaj ratar.

Slaže se i da je ove godine suncokret rodio solidno, kao i da na pšenici ima računice, ali je kod kukuruza defintivno debakl.

– Površine s kukuruzom će se smanjivati zbog sve sušnijih godina, što je već krenulo od severa Bačke. Drugo, i cena zemljišta u zakupu sporo pada, pa je i to obeshrabrujuće. Ipak, preguraće poljoprivrednici ovu godinu i moraće da nastave, nadajući se boljem, jer su kupovali mehanizaciju i ne mogu nazad. Problem će biti na proleće, kada krene ulaganje u repromaterijal, pa će ga mnogi uzimati na kratkoročne kredite. Sigurno će i količine đubriva biti smanjene, ali definitivno najviše toga zavisi od padavina – poručuje Petrović.

