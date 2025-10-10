Spas za anemiju su dve kuglice dnevno: Ovo je recept i pomaže

Energetske kuglice protiv anemije s orasima, koprivom, medom i urmama. Recept bogat gvožđem i vitaminom C, bez rafinisanog šećera.

Ove energetske kuglice nisu samo zdrava poslastica, već i prirodni saveznik u borbi protiv anemije.

Spoj oraha, koprive, meda i urmi čini ih bogatim izvorom gvožđa, dok limunov sok pomaže boljoj apsorpciji. Idealne su za decu, trudnice i sve koji žele da poprave krvnu sliku na ukusan način. Savršene za užinu ili dodatak ishrani.

Otkrivamo vam recept za kuglice koje u sebi spajaju gvožđe i folnu kiselinu iz koprive, vitamin C iz limuna koji poboljšava apsorpciju, antioksidanse i magnezijum iz kakao praha, kvalitetne proteine i zdrave masti iz orašastih plodova, kao i prirodnu energiju i minerale iz meda i urmi.

Recept za kuglice protiv anemije

Potrebno je

– 200g mlevenih oraha ili lešnika

– 2 supene kašike kakao praha

– 2 supene kašike čaja od koprive (ili samlevenih suvih listova)

– 100 g meda

– 100g urmi

– sok od 1 limuna

Priprema

U blenderu usitniti orašaste plodove. U činiji skediniti usitnjene orašaste plodove, kakao prah i kakao prah. Dodati med, limunov sok i iseckane urme, pa sve sjediniti dok se ne dobije homogena smesa. Oblikovati kuglice, uvaljati ih po želji u kakao ili usitnjene orašaste plodove. Čuvati u frižideru i uzimati 2 kuglice dnevno.

(Dnevnik)