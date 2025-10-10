Poziv sugrađanima da daju krv ponedeljkom i sredom

Krvi nema dovoljno posebno krvnih grupa sa negativnim RH faktorom.Akcije dobrovoljnog davanja krvi organizuju se svakog ponedeljka i srede u prostorijama Crvenog krsta tako je bilo i ove srede, prenosi RTV Pančevo.

Zaliha krvi nisu na zavidnom nivou iako se dva puta nedeljno organizuju dobrovoljna davanja krvi.Transfutomobil koji je stajao ponedeljkom na Korzou sa ciljem da sugrađani koji šetaju mogu da daju krv i pomognu ubuduće zavisno od vremenskih prilika biće na raspolaganu. I dalje akcije u Crvenom krstu ostaju ponedeljkom i sredom.

Što se tiče zaliha krvi ne možemo da kažemo da je situacija idealna za sve krvne grupe posebnoo krvne grupe sa negativnim rh faktorom AB krvna grupa na izuetno malim zalihama 1.08 1,46 Krv ne može da se kupi to je jedini lek koji možemo da damo punim srcem .Molimo naše sugrađane da nastave da dolaze u prostorije Crvenog krsta akcije koje su bile organizovane u transfuziomobilu jesu dale malo bolji učinak.Miholjsko leto će nam možfda dati prilku da još po neki put ztansfuziomobil bude potsavljen i da će mo imati mpogućnost da ponedeljkom date krv u transfuziomobilu

Tremini za dobrovoljno davanje krvi ostaju i dalje ponedeljkom i sredom u prostorijama Crvenog krsta kada Služba za transfuziju krvi Vojvodine dolazi u Pančevo.

(Pančevac/RTV Pančevo)