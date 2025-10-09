Vučić: Garantujemo da do Nove godine nema problema sa gorivom

Vučić će se obratiti u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

redsednik je podsetio da su jutros Sjedinjene Američke Države uvele sankcije, odnosno da su stupile na snagu sankcije protiv Naftne industrije Srbije i naglasio da to nije pitanje funkcionisanja samo jedne kompanije.

– Jutros u šest sati stupile su na snagu sankcije protiv NIS-a. To je loša vest za nas, očekivana, i ta vest je višestruko loša za Srbiju. To su izuzetno teške posledice u političkom, ekonomskom, socijalnom i svakom drugom smislu. Ono što je najvažnije to je da građani Srbije razumeju da ovo nije upereno protiv pojedinca, protiv nekoga u državnom aparatu, da je ovo nešto što će da pogodi svakog građanina naše zemlje. Zato moramo da budemo ujedinjeni, zato moramo da budemo ujedinstveni, da pronalazimo najbolje moguće rešenje – poručio je predsednik.

On je podsetio da je NIS privatizovan 2008. godine.

– Neki ljudi su doneli odluku da je potreban keš u državi u tom trenutku i odrekli se nečega što je jedan od najznačajnijih resursa u tom trenutku bio, kojim je država raspolagala, a to je Naftna industrija Srbije. U međuvremenu dobili smo ruskog partnera koji je bio pouzdan partner, obavljao svoj posao. U svoje vreme, dok je država bila siromašnija, punio budžet sa više od 15 odsto, danas je to na nivou od oko devet odsto. Dakle, kad je država ojačala, osnažila, onda se smanjio i procenat udela prihoda od NIS-a u budžetu Republike Srbije – rekao je Vučić.

Dodao je da ćemo nastaviti razgovore sa američkim partnerima, kao i da očekujemo dalje reakcije Moskve.

– Mi kao zemlja koja baštini vladavinu prava i koja se nikada nije hvalila otimačinom, ne možemo sa radošću da pristajemo na modele otimanja nečije imovine. Razgovarali smo i nastavićemo razgovore sa američkim partnerima, jutros sam razgovarao sa ruskim ambasadorom. Očekujemo dalje reakcije Moskve – kazao je predsednik.

Kako ističe suočićemo se sa bezbrojnim problemima.

– Srpski članovi odbora direktora NIS-a su tražili skupštinu akcionara. JANAF prekida dotok nafte. Realna je procena da Rafinerija može da radi do 1. novembra, posle toga izuzetno teško. Od tog trenutka to počinje da pravi probleme sa derivatima. Naše su rezerve pune. Imamo 342 hiljade tona dizela, što se mazuta tiče, imamo ga dovoljno, u EPS-dovoljno. Obezbedićemo mazuta dovoljno. Problem je što pojedini gradovi nisu plaćali račune. Što se goriva tiče do nove godine neće biti problema. Sva našta skladišta su prepunjena – naveo je Vučić.

Kako kaže, pitanje je ogromno prevoza derivata.

– Od jutros smo uspeli da rešimo avio prevoz u potpunosti. Da znate samo koliki je problem. Uspeli smo da rešimo sa kuvajtsko britanskom kompanijom. Snabdeli smo se sa kerozinom. Mazuta imamo rezervi za 120 dana. To govori da smo se odgovorno ponašali i kao hrčak skupljali. Spremali smo se i ponašali odgovorno. Nama mali deo derivata ulazi Lukoil i Mol. Ono što postoji kao dodatni problem jesu banke. NIS trenutno ima dovoljno efektive na računu svom i u Poštanskoj štedionici. Ali će neke druge banke da traže naplatu kredita. Tu ćemo da razgovaramo sa američkim partnerima za Poštansku štedionicu. Bezbroj problema. NIS danas isplaćuje plate za oktobar. Svakako će to predstavljati ogroman problem. Pitanje je kada će prestati sa plaćanjem viza, master i amerikan karticama. Videćemo do koga će trenutka moći da se koristi dina i kartice Poštanske štedionice – kazao je.

– Dobio sam poziv da idem na energetski samit u Moskvu, ali tada ovde dolazi Ursula fon der Lajen – dodao je.

Vučić je kazao da u rezervama imama 533 miliona kubnih metara gasa.

– Mi možemo da upumpamo određene količine. Morate da razumete da nam je to takođe vezano sa strujom. Mi toliko trošimo električne energije. Pitanje da li bismo imali dovoljno električne energije da nismo imali gasne elektrane koje su nam tržište snabdevale. Mi ćemo na dnevnom nivo da radimo. Formiraćemo Radnu grupu, i ja ću biti član. Molba građanima da budemo ujedinjeni i jedinstveni. Proći ćemo kroz ovo. Ja dobro znam da nisu Rusi krivi za sankcije, ali ni kao predsednik Republike ne mogu da dozvolim da moj narod pati, ne svojom krivicom, niti mogu niti hoću. Meni je Srbija na prvom mestu. Molimo Ruse da razgovaraju sa Amerikancima, to je ono što je veoma važno – rekao je predsednik.

Hidrologija nam je na najgorem nivou u poslednjih 36 godina, kazao je Vučić. Nada se da će do kraja meseca biti gasni aranžman.

Hrvatska zainteresovana da kupi NIS?

– Nisam sposoban da pronađen rešenje za NIS? Osam puta su Amerikanci odlagali i za to smo dobili od februara, do novembra. Produžili bi još da sam hteo da potpišem da ćemo da idemo u otimačinu, rekli bi nema problema, samo da tvoju reč imamo da ćete da idete u nacionalizaciju ali to će biti poslednja opcija. Nisam komunista, nisam lopov, mrzim fašizam, upadanje ljudima po kućama i sve drugo. Pošto nisam to hteo da kažem, sankcije su stupile danas na snagu. Jel sam ja prodao NIS? Hrvatska zainteresovana za NIS? Hvala na tome, evo mi smo zainteresovani da kupimo sve, a nisu nam dali na Kraš da kupimo. Nisu nam dali ništa da kupimo. Mi smo uvek bili otvoreni za hrvatske investicije. Veoma sam srećan, to pokazuje koliko im je stalo do Srbije i na koji način. Dajemo 50 odsto više para za HEP, nego bilo koji drugi, eto. Transparentan tender i daćemo 50 odsto više para od svakog ponudioca.

O Srbima na KiM

– Srbi sa KiM su ugroženi još od 2000. godine ali su to junaci koji su uvek čuvali naše ognjište i imaće našu pomoć i u skladu sa svim sporazumima iz dijaloga, u skladu sa Međunarodnim konvencijama i povećaćemo broj zaposlenih u zdravstvenom sektoru.

“Znam kakva je volja naroda”

– Zamolio bih predsednika Vlade i predsednicu Narodne skupštine, ona se time posebno bavi, da ubrzaju koliko god je moguće da ispunimo to što se naziva reformska agenda, sve što požele sve im ispunite. Sve što im padne na pamet, i birački spisak, ono što izgleda ponižavajuće i to im ispunite. Važno je da pokažemo da imamo kapacitete i sposobnost da za brži napredak na evropskom putu i da nemamo strah od narodne volje. Znam kakva je narodna volja. Sve će zavisiti od poštenih ljudi koji će da budu na kutijama i ništa više od toga. U narednih godinu dana ćemo videti kakva je narodna volja, voleo bih da bude kakva je i danas. Još jednom da zamolim građane, da budu mirni, država će da radi bolje i više i snažnije nego što je uobičajeno.

O naoružavanju Prištine

– Juče sam reagovao na dodatno naoružavanja Albanaca na KiM od strane Turske. Ovo nije od juče. Pošto sam video različite glupe natpise u domaćoj štampi jer postoje neki koji mrze svoju zemlju. Uvek ću da budem dobar domaćin Erdoganu, reč je o čoveku koji je podigao Angaru iz pepela, Istanbulu promenio lice, moj posao je da gradim dobre odnose. Kao što je moj posao, da kada vidim da je moj narod ugrožen, stanem na stranu svoga naroda i da se borim za interese naroda. Sasvim sigurno ću razgovarati sa Erdoganom. Pre više od godinu dana, njihovo predstavništvo pri UN, to je još jedan od uspeha Erdogana, imali smo bilateralni sastanak. Zamolio sam ga da prekinu sa naoružavanjem Prištine, molio sam i objasnio i ukazao na Rezoluciju 1244 i na druge akte i zamolio da se to dalje ne dešava. To smo zamolili i Amerikance koji su objasnili da su doneli odluku za džaveline da im pošalju. Zahtevamo i molimo UN da reaguju i da se poštuju Rezolucije i Povelja UN. Nama u ovom trenutku nije potrebno dalje zaoštravanje. Molimo naše turske partnere da razgovaraju sa nama i uvaže naše interese. Ponašanje Turske je od najvećeg značaja za stabilnost ovog regiona. Molim i Erdogana da uzme u obzir interese i celog regiona i Srbije kao partnerske zemlje i da se poštuju norme Međunarodnog javnog prava, Povelje UN i Retolucije UN. Kako bi izgledalo da mi uzmemo da naoružavamo neke teritorije problematične za Tursku. Razgovaraćemo sa turskim partnerima i da nastavimo uspešnu saradnju.

O izborima na KiM

– U nedelju su izbori na KiM, srpska država poziva sve Srbe da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu zato što je to odgovorna lista koja zastupa interese srpskog naroda i kojima ne naređuje Kurti, nego zastupaju interese svog naroda. Na KiM, od februara 2021. godine, od dolaska Kurtija na vlast imate 702 neprocesuiranih, napada na Srbe i SPC, 37 na srpsku decu. Uhapsili su 157 Srba bez ikakvog zakona, podizanih optužnica, od toga 6 upucanih Srba, jedno dete od njih. 205 slučaja policijske sile protiv mirnih srpskih civila. Redovno korišćenje policijskih snaga naoružanih. Zabrana dinara, nasilno ukidanje srpskih institucija, narušavanje zaštitnih zona oko SPC, ekonomsko gušenje privatnih preduzeća Srba. Nasiljno iseljavanje Srba, veštačka promena etničke strukture…

Izgradnja novih industrijskih zona

– Mi više nismo atraktivno mesto za strane investicije kao ranije i o tome moramo da govorimo zbog čega. Nemamo jeftinu radnu snagu, minimalna zarada otišla na 550 evra, u regionu imate, od Indije do Tunisa imate više mesta sa minimalnim zaradama. Druga stvar, nama je u prethodnih godinu dana neko smišljeno i namerno uništio Univerzitet, ono što smo mogli da ponudimo sturke, više ne možemo na takav način da ponudimo i ljudi to znaju. Neko je razorio obrazovni sistem, malo spolja, malo iznutra i time smo napravili dodatne probleme.

– Moraćemo da uložimo novac u izgradnju novih industrijskih zona, posebno da uložimo u širenje zona, Leskovac, Ćuprija, Inđija, moramo da razgovaramo jer će nam deo radno intenzivnih investicija odlaziti, poput Benetena, dolaze one koje troše više električne energije i moraćemo da dovodimo. Dve male pobede kojima se radujemo je to što će poljska fabrika u Zaječaru do kraja 2026. da ostane, uspeli smo u Suboticu da zadržimo Svarovski. Sve će to biti u redu ukoliko se budemo racionalno, odgovorno ponašali, ukoliko budemo jedinstveni i razumeli šta je to pred nama. nadam se da ćemo do kraja meseca imati gasni aranžman i garantovalo neku vrstu sigurnosti našoj zemlji.

Carine EU na čelik

– Još jedna teška vest stigla danas za nas, to su carine EU na čelik. Najviše pogađaju Veliku Britaniju, Tursku, Srbiju, i sve evrpske proizvođače. Ovo će u tešku poziciju doneti Železaru našu, 5.000 ljudi radi tu, 20.000 ljudi je vezano za Železaru. To je za nas i naše kineske prijatelje ogroman problem. U Evropi bilo očekivano da se spuste kvote, one su duplo smanjene. Sad su uvedene i dodatne carine, to ne može niko od nas da izdrži ali ne može ni evropska industrija automobila i svi su se pobunili. Ne mogu da izdrže konkurenciju, skup je čelik proizveden u EU, moliću i Ursulu, ako može kao zemlju kandidata da nas oslobodi makar carina, makar jednog od toga da nas oslobode.

O sankcijama NIS-u

– Jutros u 6 sati SAD uvele su sankcije, stupile su na snagu sankcije protiv NIS, to je loša vest za našu zemlju, očekivana. Ono što je najvažnije je da građani Sribje razumeju da ovo nije upereno protiv pojedinca, nekog u državnom aparatu, da je ovo nešto što će da pogodi svakog građanina naše zemlje. Moramo da budemo ujedinjeni i pronalazimo najbolja rešenja. NIS je privatizovan 2008. godine, neki su doneli odluku da je potreban keš u tom trenutku i odrekli se nečega što je bio značajan resurs, a to je NIS. U međuvremenu smo dobili ruskog pouzdanog partnera, obavljao svoj postao. Svojevremeno dok je država bila siromašnija punio budžet sa oko 15 odsto, sada sa oko 9 odsto jer je država ojačala, pa se smanjuju prihodi u budžetu Srbije od NIS. Mi kao zemlja koja baštini vladavinu prava i nije se hvalila otimačinom, ne možemo sa radošću da pristajemo na modele otimanja kapitala ili nečije imovine. To je naša odluka.

– Razgovarali smo i nastavićemo razgovore sa američkim partnerima, imao sam razgovor sa ruskim ambasadorom. Sva skladišta smo prepunili, sve što je trebalo da obezbedimo smo obezbedili i uprkos svemu tome suočićemo se sa bezbrojnim problemima. Članovi odbora direktora NIS tražili su vanrednu sednicu skupštine akcionara, da bi dobili izveštaj ruske strane, šta je to što možemo da očekujemo. Hrvati su najavili, kao što sam rekao, prekinuli su dotok nafte. Rafinerija bez dodatnog dotoka nafte može da radi do 1. novembra, posle toga izuzetno teško. To počinje da pravi posle probleme sa derivatima. U rezervi imamo dovoljno, naše su rezerve pune. Imamo 342 hiljade tona dizela, preko 66 hiljada tona benzina, što se mazuta tiče, u EPS ga ima za godinu dana, u toplanama negde ga ima dovoljno, negde nema ali obezbedićemo mazuta dovoljno.

– Što se goriva tiče, do Nove godine nema problema, to garantujemo. Što se tiče derevita, dizela, benzina, bezolovnog, imamo dovoljno u rezervama. Sva naša skladišta su prepunjena. Avio-prevoz smo uspeli da rešimo. Nijedan avion nije želeo da sipa naftu NIS-a. Mazuta imamo rezervi, za najmanje 120 dana, da litar mazuta ne napravimo, to govori da smo se odgovorno ponašali, punili sve. Nismo uvek povećavali plate i penzije da bismo napunili sve državne rezerve. Tu imate podelu na obavezne rezerve, robne, NIS, komercijalne rezerve.

Banke dodatni problem

– Banke su dodatni problem. NIS ima dovoljno efektive, finansijske, na svom računu i u Poštanskoj štedionici. Neke druge banke će da traže naplatu kredita, reč je o stranim bankama. Bezbroj problema. NIS danas isplaćuje plate za oktobar, nadao sam se da će i za novembar. Svakako će to predstavljati ogroman problem. Pitanje je trenutka kada će biti onemogućenje plaćanje karticama i ostaće vam od platnih kartica Dina i keš. Čak 47,8 odsto ukupne potrešnje u maloprodaji ide preko NIS maloprodajne mreže. Videćemo do kog trenutka će moći da se koristi Dina ili druge kartice domaćih banaka. Ovo nam je povezeano i sa toplanama, nemamo gasni aranžman. Verujem da ono što sam razgovarao sa Putinom da će biti ispunjeno. Dobio sam poziv da idem u Moskvu na Energetski samit, ali tada dolazi Ursula i to je nemoguće. U ovom trenutku gas imamo prepunjene naše rezerve, srpske rezerve, 350 miliona gubnih gasa imamo u Banatskom dvoru i 183 miliona kubnih metara koji držimo u Mađarskoj, to je stabilno i sigurno za snabdevanje. Toliko trošimo električne energije, a naši kapaciteti na rastu dovoljnom brzinom. Užurbano radimo na Bistrici, projektu Đerdap 3, nama Data centar u Kragujevcu potroši više energije nego ceo Kragujevac. Formiraćemo radnu grupu, biću i ja član i na dnevnom nivou ćemo da radimo kaod država da obezbedimo građanima sve. Molba ljudima, znaju da govorim uvek istinu, nigde ne morate da jurite, ponašajte se normalno, verujte svojoj državi, da budemo ujedinjeni, proći ćemo kroz ovo, nadam se uspešno. Zamolićemo ruske prijatelje da razmisle o posledicama za Srbiju i da zajedno pronađemo rešenje. Znam da Rusi nisu krivi za sankcije, ali kao predsednik nemam pravo da dozvolim da moj narod pati ni kriv ni dužan, to neću da dozvolim. Da dozvolim da grđaani Srbije pate, ne svojom krivicom, niti mogu, niti hoću niti imam pravo. Meni je Srbija na prvom mestu, pokazujem i pokazivaćemo poštovanje prema drugima, ali najviše na svetu volim Srbiju. Imaćemo vremena, strpljenja, da sačuvamo sve. Molimo Ruse da razgovaraju sa Amerikancima, to je ono što je važno.

(Pančevac)