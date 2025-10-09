Obustava saobraćaja u delu Cvijićeve ulice u Pančevu

Obaveštavamo građane da će zbog izvođenja radova na izgradnji atmosferske kanalizacije u Cvijićevoj ulici biti obustavljen saobraćaj za motorna vozila u periodu od 13. oktobra do 13. decembra 2025. godine.

Primena privremenog režima saobraćaja sa potpunom obustavom motornog saobraćaja u Cvijićevoj ulici će biti od raskrsnice sa Veljka Vlahovića do raskrsnice sa Bore Stankovića.

Izvođenja radova na izgradnji atmosferske kanalizacije u Cvijićevoj ulici, u periodu od dva meseca, je za potrebe izgradnje vrtića „Pčelica“ u naselju Strelište u Pančevu.

(EPančevo)